Taika Mourujärvi: Naistenpäivällä agressiivinen kommunistinen historia

Maaliskuun 8. päivä juhlitaan vuosittaista kansainvälistä naistenpäivää, jolloin naisille ostetaan lahjoja ja kukkia sen kummemmin miettimättä päivän merkitystä ja historiaa.

Taika Mourujärvi (SML), lähti etsimään tämän kaupalliseksi muodostuneen päivän historiaa.

”Leninin naiset” naistenpäivän taustalla

-Tutkiessani naistenpäivän historiaa, löysin aggressiivisen kommunistisen vallankumouksen, jonka päätekijöinä olivat juutalaiset tai juutalaisten lähipiirissä olleet naiset eurooppalaisten kansojen maissa. He olivat vihamielisiä eurooppalaisille valkoisille ja etenkin valkoisille miehille. He halusivat koko maailman kommunistisen hallinnon alle, loivat luokkasotaa sukupuolten, yhteiskuntaluokkien ja rotujen välille, kertoo Mourujärvi.

-Kommunistien tapaan he julistivat sosiaalista oikeutta, tasa-arvoa ja feminismiä pelastaakseen niin sanotut sorron uhrit eli sen ihmismassan, jonka avulla he saavuttaisivat valtaa toteuttaakseen kommunistisen päämääränsä, hän jatkaa.

Naisten äänioikeus oli heidän tavoitteensa, joka myös saavutettiin. Naistenpäivään liittyy vahvasti myös Venäjä ja Neuvostoliitto sekä kansainvälinen kommunistinen klikki The Communist International, jota johtivat Neuvostoliiton kommunistisen puolueen johtajat, kuten Vladimir Lenin.

Ensimmäisen kansallisen naistenpäivän perustaja vuonna 1909 oli venäjänjuutalainen Theresa Malkiel, joka sai asiansa läpi Yhdysvalloissa ollessaan siellä maanpakolaisena. Kansainvälinen naistenpäivä sai alkunsa Euroopassa vaikuttaneiden Clara Zetkinin ja Rosa Luxemburgin toimesta ja heidän kerrottiin olleen läheisiä Leninin kanssa.

Mourujärvi ei lopulta yllättynyt lukemastaan, mutta on harmissaan siitä, että viattoman tietämättömät suomalaiset viettävät naistenpäivää lähinnä kahvin, kukkien ja ehkäpä jonkin lahjan muodossa pitäen naistenpäivää vuosittaisena kivana perinteenä.

-Rakkauden osoituksissa ei toki ole mitään vikaa, mutta sitä voi tehdä vaikka vuoden jokaisena päivänä, Mourujärvi toteaa.

Naistenpäivä on valkoisten eurooppalaisten nöyryytystä

Mourujärven mukaan kansainvälisen naistenpäivän tarkoituksena on muistuttaa meitä vuosittain antieurooppalaisen sosialismin valta-asemasta.

-Nyt kun tiedän naistenpäivän historiasta, sitä ei tee mieli viettää ollenkaan. Ei kommunismille, ei antieurooppalaisuudelle. Koko päivä pitäisi perua.

Toisen maailmansodan voittajat ja kommunistit pitävät naistenpäivää juhlapäivänä tietäen, millaisia asioita tällä ”merkkipäivällä” juhlistetaan ja mitä sillä ajetaan. He tykkäävät kuorruttaa myrkkynsä sokerikuorrutteella, hyvillä aikeilla. Toki nämä tahot ovat toisen maailmansodan jälkeen edelleen vallassa, joten heille naistenpäivä on varsin sopiva päivä sanansa levittämiseen, rahankeruuseen NGO-organisaatioille, kulutusjuhlineen.

Meille valkoisille eurooppalaisille tällainen ”juhla” on silkkaa höynäytystä, hyväksikäyttöä ja nöyryytystä. Saanen myös huomauttaa, että naistenpäivän perustajat vihasivat valkoisia keskiluokkaisia ja yläluokkaisia naisia, Mourujärvi toteaa.

Vallankumous syö lapsensa

Naistenpäivän perustajien poliittinen ideologia oli pitkälti sama kuin nykypäivän uuskommunisteilla, jotka naiseuden sijaan julistavat sukupuolten moninaisuutta.

Mourujärven mielestä vallankumous on syönyt lapsensa tai syömässä niitä parasta aikaa.

-En myöskään ymmärrä, miten naisten asemaa edistetään sillä, että Suomeen ja Eurooppaan päästetään apokalyptisiä määriä väkivaltaisiksi todettuja, naisvihamielisiä muukalaisia.

Aito naiseus on korvaamaton rooli terveessä yhteiskunnassa

Taika Mourujärvi on Sinimustan Liikkeen aktiivi ja eurovaaliehdokas. Kirjoituksessaan hän toteaa, että Sinimustassa Suomessa ei juhlita naistenpäivää. Tuskin tarkoitat, että sinä tai puolueesi ette arvostaisi naisia ja naiseutta?

-Kun ymmärtää, millainen historia naistenpäivällä on niin ymmärtää myös sen, että sillä on ajettu ja ajetaan meille suomalaisille vihamielisiä asioita. Antivalkoisuutta, myös miesvihaa. Niin sanottua positiivista syrjintää. Ei tällä ole mitään tekemistä terveen naiseuden kanssa, Mourujärvi puuskahtaa.

-Ei kommunismissa ole mitään terveellistä. Moniko nainen on menettänyt henkensä, terveytensä ja läheisensä kommunististen hallintojen alaisuudessa? Eihän tässä sairaassa nykymaailmassa enää tunnusteta edes naisia. Missikisojenkin voittajat ovat miehiä. Mikä on nainen? Toki esimerkiksi kehitysmaista löytyy edelleen naisia ja tyttöjä, joille järjestetään rahankeruuta nyyhkytarinoilla. Ympärileikkaukset ja kehitysmaalaisten tyttöjen ja naisten koulutus ovat suosittuja teemoja, hän jatkaa.

-Aitoon naiseuteen suhtaudun lämmöllä ja positiivisesti. Olemmehan uuden elämän luojia ja ylläpitäjiä. Rakastettuja tyttäriä, huolehtivaisia äitejä ja vaimoja, isoäitejä, vastuuntuntoisia tätejä, ystäviä ja niin edelleen.

Mourujärven mukaan naisilla on korvaamaton ja tärkeä rooli terveessä yhteiskunnassa. Meitä kuuluukin rakastaa sekä kunnioittaa ja suojella kaikilta vihamielisiltä voimilta, joita nykymaailma on pullollaan. Mutta meidän kuuluu naisina myös kantaa vastuumme ja oma roolimme nöyrästi, kiitollisesti ja turhia ylpistymättä, kumppaneina yhdessä miesten kanssa. Ilman miehiä me naiset emme selviäisi.

-Voisimme Sinimustassa Suomessa juhlia merkkipäivää, jolloin juhlistettaisiin perinteisiä, kunniallisia naisia ja miehiä, jotka ovat tehneet kunniallisia asioita, pieniä tai suuria, oman kansansa tai perheensä hyväksi.

Mourujärven mukaan Sinimustassa Liikkeessä arvostetaan niin naisia kuin miehiä näillä perusteilla.

-Muistutan, että puolueemme ohjelmassa halutaan esimerkiksi nostaa kotiäitiyden arvostus takaisin ja olemme erittäin halukkaita tekemään kotiäitiydestä taloudellisesti kannattavaa. Puolueessamme on monia hienoja naisia, joita kannattaa äänestää tulevissa europarlamenttivaaleissa.

Taika Mourujärven kirjoituksen voi lukea kokonaisuudessaan tästä.