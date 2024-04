Tekoälyn jäädyttämä tili: se voi tapahtua kenelle tahansa

Olipa kyseessä Tino Chrupalla, Nigel Farage tai vaikkapa ihan tavallinen kansalainen: tilien sulkeminen voi koskettaa ketä tahansa. Tekoälyä käytetään yhä useammin – niin sanotusti ”talousrikollisuuden torjuntaan”.

Käyttötili on taloudellisen olemassaolon ydin: tulojen maksamiseen, laskujen maksamiseen, verojen maksamiseen, suoraveloituksiin, lainojen takaisinmaksuun, käteisnostoihin ja maksuihin pankki- tai luottokortilla. Vasta ongelmien ilmaantuessa tiliyhteys katsotaan kriittiseksi henkilökohtaiseksi infrastruktuuriksi, jolla on olemassaolon kannalta ratkaisevia seurauksia kyseiselle asiakkaalle – tavalliselle kansalaiselle, itsenäiselle ammatinharjoittajalle tai yritykselle. Eikä hätätilanne aina johda tällaiseen käänteeseen, kuten UKIP-puolueen ja myöhemmin Brexit-puolueen entisen johtajan Nigel Faragen tapauksessa.

Kesäkuussa 2023 GB Newsin juontajan pankkitili irtisanottiin brittiläisessä Coutts-pankissa – NatWestin tytäryhtiössä, jonka nimi oli vuoteen 2020 asti Royal Bank of Scotland/RBS. Lisäksi NatWestin silloinen johtaja Alison Rose oli paljastanut eräälle toimittajalle irtisanotusta asiakkaasta luottamuksellisia tietoja, jotka osoittautuivat vääriksi. Trumpin ystävän Faragen tiliä ei jäädytetty riittämättömän luottoluokituksen vuoksi, vaan rasismisyytösten vuoksi. Tapaus vahingoitti pankin imagoa ja maksoi Roselle lähes kahdeksan miljoonaa puntaa pitkäaikaispalkkioita ja bonuksia johtokuntapaikan lisäksi.

Tilin sulkemiselle on oltava myös oikeasuhtaiset syyt

Tämä ei kuitenkaan koske vain julkkiksia. Saksassa pankki voi peruuttaa käyttötilin milloin tahansa ja ilman perusteluja (BGB:n 675h §:n 2 momentti; myös AGB Banken 19 §). Irtisanomisaika on kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Peruuttamiselle on monia syitä. Pankki voi esimerkiksi olla tyytymätön siihen, että yksityistiliä käytetään liiketarkoituksiin, eikä rahaa ole siirretty vähään aikaan, minkä vuoksi tuloja on kertynyt liian vähän. Lisäksi pankki voi olla tyytymätön siihen, ettei pyyntöä muuttaa yleisiä sopimusehtoja – esimerkiksi maksujen korotusten osalta – ole noudatettu. Tilanne on erilainen, kun kyseessä on poikkeuksellinen peruutus (BGB:n 314 §), joka edellyttää erityisiä syitä. Tällaisia ovat esimerkiksi väärien tietojen antaminen taloudellisista olosuhteista, näiden olosuhteiden vakava heikkeneminen tai tilin käyttäminen rahanpesuun tai huumekauppaan.

Tällöin sovelletaan kuitenkin suhteellisuusperiaatetta: pankin etua on punnittava asiakkaan etua vastaan. Tuomioistuimen takavarikointimääräys johtaa usein tilin jäädyttämiseen, jolloin pankki peruuttaa tilimääräyksen eikä enää maksa tilinomistajalle tilisiirtoja. Lopuksi maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen asiakkaan omaisuutta vastaan ja ilmoittaminen hyvän tavan vastaisesta menettelystä voi johtaa tilin irtisanomiseen. Tämä suojaa pankkia myös mahdollisilta regressivaatimuksilta.

Tekoäly on usein virheellinen

Myös tekoäly (AI) on todennäköisesti tulevaisuudessa ongelmallinen. Tekoälyn ohjaamissa, automaattisiin prosesseihin perustuvissa tilien irtisanomisissa käytetään tietoja ja informaatiota kohdennetusti. Muutokset ja ”epätavalliset” tiedot rekisteröidään säännöllisesti, ja koneoppiminen muuttaa päätöksentekoprosessia parempien tulosten hyväksi. Vaikka tietojen valinta, yhdistäminen ja painottaminen tehdään alussa vielä tietoisesti, tekoäly kehittyy ajan mittaan itsestään ilman, että käyttäjän tarvitsee välttämättä ymmärtää yhteyksiä. Tämä luo uuden, erittäin ongelmallisen virhelähteen.

Sen lisäksi, että käytetään vanhentuneita tietoja, jotka eivät ole tietosuojalainsäädännön mukaan sallittuja, ja että henkilöitä syrjitään tarkoituksellisesti – katso Farage-tapaus – tekoälyyn liittyy myös tiedostamattomia poissulkemiseen liittyviä ongelmia. Tätä havainnollistaa ajankohtainen esimerkki kuvatekoälyn alalta. Kun etsittiin kuvia toisen maailmansodan sotilaista, tekoäly ”loi” ja näytti yhä enemmän kuvia mustaihoisista Wehrmachtin sotilaista, minkä jälkeen Google lopetti Gemini- tekoälyohjelmistonsa toistaiseksi. Virheen syynä oli ilmeisesti ”woke” -tyyppinen pyrkimys monimuotoisuuteen. Näin ollen tietyt termit voivat vaikuttaa myös pankkien tekoälyyn, jonka liittämisellä tiettyihin asiakkaisiin voisi olla tilisopimuksia vahingoittavia seurauksia.

Yksityishenkilöille käyttötili on edelleen viimeinen pelastusrengas

Tällä hetkellä pankit ovat yhä useammin ottaneet kohteekseen liikemiehet, joilla on paljon käteisvaroja, sekä Venäjän kansalaiset. Ensimmäisessä tapauksessa rahoituslaitokset haluavat välttää rahanpesun tukemista (StGB 261 §), mikä on oikeutettua, mutta edellyttää tapauskohtaista arviointia. Toiseen ryhmään kuuluvat yleensä Venäjän kansalaiset, joilla ei ole oleskelulupaa EU:n jäsenvaltiosta, sekä Venäjälle sijoittautuneet luonnolliset henkilöt, yritykset tai organisaatiot, joiden osalta pankit eivät saa ottaa vastaan seteleitä. Tässä yhteydessä tulee kyseeseen pakotepaketti, joka hyväksyttiin Venäjää vastaan heti Ukrainan sodan alkaessa.

Tämä vaatimus voi koskea esimerkiksi venäläistä, joka saa vuokratuloja Berliinissä sijaitsevan asunnon omistajana. Aikaisemmin epäilyttäviä irtisanomisia tehtiin ennakoivasti, jotka peruttiin vasta, kun irtisanomisen syy oli selvitetty ja oleskelulupa selvitetty. AfD:n johtajan Tino Chrupallan sekä toimittaja Boris Reitschusterin Postbank-tilin poliittisesti motivoitu irtisanominen sai vähemmän huomiota tiedotusvälineissä. Viime viikolla Berliner Sparkasse peruutti Israelin vastaiseen BDS-boikottiliikkeeseen läheisesti kytköksissä olevan palestiinalaismyönteisen yhdistyksen ”Jewish Voice for Just Peace in the Middle East” tilin.

Mihin varotoimiin voidaan ryhtyä ”pankkien poistamista” vastaan? Yleisesti ottaen osuus- ja säästöpankit näyttävät olevan haluttomia irtisanomaan tiliä, mikä johtuu osittain maakohtaisista säännöksistä, joiden mukaan tiliä on tarjottava kaikille. Lisäksi kaksi pankkitiliä tarjoaa eräänlaisen riskinjakojärjestelmän. Jos tili kuitenkin jäädytetään tai irtisanotaan, olisi ensin selvitettävä syyt tähän. Jos näin käy, on toimittava nopeasti, sillä kahden kuukauden määräaika on käynnissä. Ainoastaan perustellusta pyynnöstä – yritystilille ei ole vaihtoehtoa – voidaan myöntää lykkäystä kymmeneksi kuukaudeksi. Tämä edellyttää kuitenkin todisteita yritystoiminnan epäonnistumisesta muissa pankeissa. Yksityishenkilöille viimeinen jäljellä oleva pelastusrengas on peruskäyttötili, jota jokaisen pankin on ollut pakko tarjota vuodesta 2016 lähtien. Tavallinen käyttötili on kuitenkin pääsääntöisesti paljon halvempi.

Lähde: Junge Freiheit