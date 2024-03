Tukholma rikastuu ”Skandinavian suurimmalla moskeijalla”

Räjäytykset ja louhinnat ovat täydessä vauhdissa Skärholmenissa Etelä-Tukholmassa.

Ohikulkijoille voi syntyä vaikutelma, että täällä rakennetaan kipeästi kaivattuja asuntoja. Tosiasiassa paikalle rakennetaan yksi Skandinavian suurimmista moskeijoista. Ruotsin veronmaksajat maksavat suuren osan laskusta, ja taustalla on radikaaleja islamisteja.

Skärholmsvägenille, maahanmuuttajien hallitsemaan lähiöön, rakennetaan nyt valtava 3 000 neliömetrin moskeijakompleksi. Kaavoitussuunnitelmalle näytettiin vihreää valoa jo vuonna 2014, ja viime syksynä tehtiin ensimmäinen maansiirtotyö, mutta vasta nyt alkaa käydä ilmi, että jotain on tapahtumassa.

Puisto ja virkistysalue katoaa

Jättimoskeijalle on jouduttu räjäyttämään suuria määriä kalliota pois. Myös puisto, jossa oli avoimia nurmialueita, jalankulku- ja pyöräilyreittejä julkista virkistäytymistä varten ja joka täydensi arvostettua luontoaluetta muuten harmaassa betonilähiössä, katoaa, kun muslimien erityisintressit asetetaan nyt etusijalle.

Tukholman kaupungin ja hankeviranomaisen ilouutinen

Tukholman kaupunki kirjoittaa verkkosivuillaan, että se on täyttänyt vaatimuksen, jonka mukaan moskeijan kupolimaisen rukoushuoneen on oltava Mekkaan päin. Siihen tulee myös kaksi minareettia, joista muslimien arabiankieliset rukouskutsut kuuluvat kaiuttimista kauas.

”Moskeija ei ole vain rakennus, jossa palvotaan ja rukoillaan. Se on elävä toimintakeskus, jossa järjestetään koulutusta, seurustelua, leikkiä, liikuntaa ja juhlia”, Tukholman kaupunki kirjoittaa tyytyväisenä. Ajatuksena on, että ihmisten ei pitäisi joutua liikkumaan niin sanotun muslimiyhteisön ulkopuolelle, vaikka heillä olisi muuta tekemistä.

13 miljoonaa verokruunua radikaalia islamismia varten

Jotta viereiselle suurelle parkkipaikalle saataisiin tilaa, on siirrettävä lisää jalkakäytäviä. Ei ole selvää, rahoittaako tämän Skärholmenin moskeijan rakentajien säätiö vai veronmaksajat.

Selvää on kuitenkin se, että kaupungintalon poliitikot ovat antaneet 13 miljoonaa kruunua (11,3 miljoonaa euroa) veronmaksajien rahaa moskeijan rakentamiseen kuulematta heitä. Tätä on arvosteltu voimakkaasti, eikä vähiten siksi, että moskeijan takana olevilla toimijoilla on läheiset yhteydet islamistiseen Milli Görüs -liikkeeseen.

Maree Design & projektbyrå AB on vähintään yhtä innostunut uuden jättimäisen moskeijan rakentamisesta kuin Tukholman kaupunki. ”Ilahduttava uutinen! Meidät on tilattu suunnittelemaan Skärholmenin uusi moskeija! Moskeijasta tulee yksi Skandinavian suurimmista ja sen pinta-ala on noin 3000 m²”, he kirjoittavat Facebookissa.

Aloitettiin rahoituksen puutteesta huolimatta

Tukholman Mevlanan moskeija ja koulutuskeskus, kuten kompleksia virallisesti kutsutaan, on määrä valmistua avajaisiin kesällä 2025. Vaikka rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa, sen loppuunsaattamiseen tarvittavaa rahoitusta ei kuitenkaan ole vielä varmistettu täysimääräisesti, sillä vasta kolmasosa tarvittavasta rahamäärästä on vielä varmistamatta. On epäselvää, millä perusteella Tukholman kaupunki on näyttänyt hankkeelle vihreää valoa.

He vetoavat nyt kaikkiin Ruotsin muslimeihin, jotta he lahjoittaisivat rahaa, jotta rakennusta ei tarvitsisi perua ja jättää puolivalmiiksi. ”Hanke tarvitsee tukeanne! Mene lahjoitussivulle ja osallistu tähän ainutlaatuiseen ja arvokkaaseen hankkeeseen!”, he kirjoittavat verkkosivuillaan.

Lähde: Samnytt