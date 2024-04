Tutkimus: Nuorten vaatimukset sukupuolenvaihdosta menevät yleensä ohi iän myötä

Useimmilla lapsilla ja nuorilla, jotka väittävät syntyneensä ”väärään sukupuoleen”, ei ole pitkäaikaisia hoidon tarpeita, ja uskomukset yleensä hälvenevät ajan myötä. Näin todetaan hollantilaisessa tutkimuksessa, jossa tutkijat kehottavat olemaan käyttämättä leikkauksia, sukupuolihormoneja ja murrosiän estolääkkeitä.

Tutkimuksessa seurattiin 2 772 henkilöä varhaisaikuisuuteen asti ja kävi ilmi, että tyytymättömyyden tunteet sukupuoli-identiteettiä kohtaan vähenevät selvästi ajan myötä.

11-vuotiaana 11 prosenttia osallistujista ilmoitti jonkinasteisesta tyytymättömyydestä sukupuoleen. Luku putosi 4 prosenttiin osallistujien keskuudessa, kun he olivat 24-26-vuotiaita.

Groningenin yliopiston tutkijat huomauttavat, että vaikka jonkinasteinen sukupuoleen liittyvä epävarmuus on suhteellisen yleistä nuoruusiässä, sillä on taipumus vähentyä ajan myötä. He korostavat myös, että nämä tunteet ovat usein yhteydessä heikompaan itsetuntoon ja mielenterveysongelmiin nuoruusiässä.

Tutkimuksessa lapset luokiteltiin kolmeen luokkaan sen perusteella, miten he vastasivat väitteeseen ”Haluan olla vastakkaista sukupuolta”, jossa vastausvaihtoehdot olivat ”ei koskaan”, ”joskus” ja ”usein”.

Tulokset osoittivat, että 78 prosenttia osallistujista ei kokenut minkäänlaista tyytymättömyyttä biologiseen sukupuoleensa, 19 prosenttia ilmoitti sukupuoleen tyytymättömyyden vähentyneen tutkimuksen aikana ja vain 2 prosenttia koki sukupuoleen tyytymättömyyden lisääntyneen.

Lisäksi osallistujat, jotka ilmoittivat lisääntyneestä tyytymättömyydestä sukupuoleensa, olivat todennäköisemmin naisia.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että monet nuoret käyvät läpi luonnollisen prosessin, jossa epäilykset ”sukupuoli-identiteetistä” vähitellen vähenevät. Tutkijat korostavat, että on tärkeää antaa nuorille tilaa ja tukea identiteettinsä tutkimiseen ilman hätiköityjä lääketieteellisiä toimenpiteitä.

Tutkimuksen mukaan terveydenhuollon ammattilaisten olisi suhtauduttava sukupuolidysforiaan varovaisesti ja kohdeltava näitä nuoria yksilöinä, jotka voivat hyötyä laajemmasta ymmärryksestä nuorten kehityksestä ja mielenterveydestä.

Tutkimus tehdään aikana, jolloin keskustelu alaikäisten sukupuolenvaihdoksesta on kiihtynyt monissa länsimaissa. Jotkut lainsäätäjät ovat kannattaneet tai säätäneet lakeja, jotka helpottavat alaikäisten sukupuolen vaihtamista. Tämä on herättänyt kriitikoissa huolta siitä, että nuoret saattavat tehdä päätöksiä, joita he myöhemmin katuvat.

Tutkimuksen tulokset edistävät uutta keskustelua siitä, miten yhteiskunta voi parhaiten tukea nuoria, jotka ovat hämmentyneitä niin sanotusta ”sukupuoli-identiteetistään”.

Lähde: Fria Tider