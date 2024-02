Ukraina raivoaa puolalaisia maanviljelijöitä vastaan: ”Venäjämielisiä provokaattoreita”

Useat tuhannet puolalaiset maanviljelijät vastustavat maataloustuotteiden hallitsematonta tuontia Ukrainasta. Sadat traktorit ovat jo jonkin aikaa tukkineet tiet useilla itänaapurin rajanylityspaikoilla. Ukraina on iskenyt takaisin puolalaisille maanviljelijöille ja syyttää heitä ”Venäjämielisistä provokaattoreista”.

Viime viikkoina maanviljelijät ovat käyttäneet traktoreita ja maatalouskoneita estääkseen kuorma-autoja ylittämästä Puolan ja Ukrainan rajaa molempiin suuntiin.

Doruhuskin, Hrebbennen ja Dołhobyczowin rajanylityspaikoilla on nähtävissä useiden satojen kuorma-autojen jonoja. Kuljettajat saattavat joutua odottamaan jopa kaksisataa tuntia päästäkseen Puolaan tai poistuakseen sieltä.

Sosiaalisessa mediassa leviää videoita ja kuvia, joissa väitetään näkevän Ukrainasta tulevia kuormia täynnä mätää viljaa. Sunnuntaina puolalaiset maanviljelijät pysäyttivät Doruhuskin rajanylityspaikalla useita ukrainalaisia kuorma-autoja, jotka kuljettivat viljaa Liettuaan.

Vihaiset puolalaiset maanviljelijät avasivat kuormat esitelläkseen ukrainalaisen viljan laatua. Sosiaalisessa mediassa käyttäjät kirjoittavat, että vilja on ”paskaa”.

”Venäjämieliset provokaattorit”

Länsi-Ukrainassa sijaitsevan Lvivin kaupungin ukrainalainen pormestari Andriej Sadovy on hyökännyt kiivaasti puolalaisten maanviljelijöiden toimia vastaan. Hän kutsuu maanviljelijöitä ”Venäjämielisiksi provokaattoreiksi”.

”Puolalaiset dumppaavat ukrainalaisista kuorma-autoista ukrainalaista viljaa, mutta itse asiassa he ovat venäläismielisiä provokaattoreita. Ukrainalaisen verta on kirjaimellisesti vuodatettu taistelukentillä, joilla tätä viljaa viljellään. Vehnän korjuu sodan pelloilta on kuin työskentelyä sotilaana. Tällainen toiminta (puolalaisten) on häpeällistä”.

Protesteja Puolassa

Maatalousyrittäjien mielenosoitukset, jotka ovat kestäneet jo lähes kolme viikkoa, ovat olleet koko maan laajuisia Puolassa. Monin paikoin maanviljelijät tukkivat maanteitä, kaupunkien katuja ja jopa Ukrainan vastaisia rajanylityspaikkoja.

He vastustavat paitsi maataloustuotteiden valvomatonta ja tullitonta tuontia Ukrainasta myös EU:n ilmastopolitiikkaa, joka nostaa tuotantokustannuksia.

Maanviljelijät, jotka kokevat Puolan hallituksen huijanneen heitä parannuslupausten jälkeen, arvostelevat myös monimutkaisia lainahakemuksia, joita on haettu EU:n varoista esimerkiksi maatalouskoneiden hankkimista varten.

Puolalaisten maanviljelijäjärjestöjen mukaan he jatkavat protestejaan, ja jos viranomaiset eivät toimi, lakot laajenevat.

Polska: w ostatnich dniach rolnicy z Lubelszczyzny i Podkarpacia stracili cierpliwość.#ProtestRolników zablokował 5 przejść granicznych z Ukrainą. Na miejscu była też policja i straż graniczna. Służby współpracowały z rolnikami.#BauernProtest #FarmersProtest pic.twitter.com/TE2YdDdOLB — Myślozbir (@myslozbir) February 13, 2024

Kuka hyötyy Ukrainasta peräisin olevista tullittomista maataloustuotteista?

Ukrainan musta maaperä on maailman hedelmällisimpiä, ja maa on yksi maailman suurimmista viljan viejistä. Yhdysvaltalaisen Oakland Institute -ajatushautomon mukaan maatalousmaa on keskittynyt 1990-luvun alusta lähtien ukrainalaisten oligarkkien ympärille.

Noin 4,3 miljoonaa hehtaaria on laajamittaisen viljelyn piirissä, ja kolme miljoonaa hehtaaria on kymmenien suurten maatalousyritysten omistuksessa. Ne ovat suurelta osin ulkomaisten toimijoiden, lähinnä eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten, omistuksessa tai rahoittamia, mutta myös Saudi-Arabian valtion sijoitusrahasto on mukana.

Oakland-instituutin mukaan vain yksi kymmenestä suurimmasta yrityksestä on rekisteröity Ukrainaan, kun taas kaikki muut sijaitsevat veroparatiiseissa, kuten Kyproksella tai Luxemburgissa. Useimmilla suurimmista maanomistajista on suuria velkoja länsimaisille rahastoille ja rahoituslaitoksille, erityisesti Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankille (EBRD) ja Maailmanpankille.

Lähde: Samnytt