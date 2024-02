Ukrainalainen tapettu – maahanmuuttajanuorten jengi pidätetty

Uhria pidettiin Ukrainan koripallon nuorena lahjakkuutena, hän pakeni kotimaastaan sotaa pakoon ja hänet puukotettiin kuoliaaksi Oberhausenissa. Viranomaiset epäilevät maahanmuuttajataustaista nuorisojoukkoa.

17-vuotiaan ukrainalaisen väkivaltaisen kuoleman jälkeen Essenin rikostutkinta on pidättänyt kolme muuta epäiltyä. Syyttäjänviraston ja Essenin poliisin mukaan 14-vuotiasta kreikkalaista ja kahta 14- ja 15-vuotiasta syyrialaista syytetään avunannosta murhaan ja törkeästä pahoinpitelystä. Kreikkalainen oli pidätetty jo aiemmin, mutta hänet luovutettiin takaisin vanhemmilleen todisteiden puuttumisen vuoksi.

Päätekijäksi epäillään 15-vuotiasta turkkilaismiestä. Hän on jo pidätettynä. Tutkijoiden mukaan hän puukotti 17-vuotiasta ukrainalaista ja tappoi hänet, poliisin edustaja kertoi dpa:lle. Häntä pidetään myös vakavana rikoksentekijänä, kertoo Bild-lehti. Hänen rikosrekisterissään on merkintöjä törkeästä ryöstöstä ja vaarallisesta vammantuottamuksesta. Myös 14-vuotias kreikkalainen on poliisin tiedossa.

Uhria pidettiin nuorena lahjakkuutena

Rikos tapahtui viime viikolla Oberhausenin päärautatieasemalla. Poliisin mukaan bussissa puhkesi ensin riita, joka kärjistyi päärautatieasemalla poisjäännin jälkeen. Lopulta kaksi 17- ja 18-vuotiasta ukrainalaista, 14-vuotias syyrialainen ja 13-vuotias saksalais-libanonilainen tyttö loukkaantuivat vakavasti puukoniskuista. Neljä nuorta jouduttiin hoitamaan sairaalassa. 17-vuotias kuoli sairaalassa samana iltana hätäleikkauksesta huolimatta.

Kuollut uhri oli ukrainalainen koripalloilija Volodymyr Jermakov. Hän ja hänen 18-vuotias seuralaisensa olivat Düsseldorfin koripalloseura ART Giantsin pelaajia. Jermakov oli kuulunut jo Ukrainan nuorisomaajoukkueeseen vuoden 2022 koripallon EM-kisoihin.

Poliisi epäilee nuorisojoukkoa

Toisin kuin Ukrainan väitteet, poliisi on sulkenut pois ”muukalaisvihamielisesti motivoidun rikoksen”. Kiovan koripalloliitto esittää, että kahden nuoren lahjakkuuden kimppuun hyökättiin ”vain siksi, että he ovat Ukrainasta”.

Sen sijaan murharyhmä tutkii, ovatko epäillyt osa maahanmuuttajataustaista nuorisojoukkoa, joka on vastuussa vastaavista ryöstöistä. Ensimmäiset viitteet viittaavat siihen, että nuoret ovat toimineet ”tällä tavalla” jo aiemmin, poliisin edustaja kertoi dpa:lle. Tilanne kuitenkin kärjistyi niin, että yksi uhri kuoli.

Epäiltyjä uhkaa jopa 15 vuoden vankeusrangaistus, jos heidät tuomitaan nuorisorikoslain mukaisesta murhasta, riippuen rikoksen vakavuudesta.

