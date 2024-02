Unkari lopettaa EU:n tuomitsemisen Israelin sodasta Hamasia vastaan

Unkari on kahdesti estänyt EU:n julkilausuman, jossa vastustetaan Israelin armeijan meneillään olevaa sotilasoperaatiota Hamas-terroristiryhmää vastaan. Lausumassa vaaditaan sodan ”välitöntä humanitaarista taukoa”, joka johtaa pysyvään tulitaukoon.

EU:n ulkoasiainpäällikkö Josep Borrell on kahdesti yrittänyt saada aikaan yhteisymmärrykseen perustuvan julkilausuman, jota kaikki 27 jäsenvaltiota tukisivat.

Ensimmäisen kerran hän yritti antaa tällaisen julkilausuman Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä viikonloppuna ja toisen kerran ulkoministerikokouksessa Brysselissä maanantaina.

”Unkari seisoi yksin EU:ssa”, kertoivat korkea-arvoiset diplomaattilähteet Jerusalem Postille.

Lehden mukaan Münchenin turvallisuuskonferenssissa ollut Israelin ulkoministeri Israel Katz soitti henkilökohtaisesti Unkarin ulkoministerille Péter Szijjártólle ja pyysi häntä auttamaan Israelia estämään lausunnon. Szijjártó soitti sitten tiettävästi takaisin Katzille vakuuttaakseen, että Unkari oli tukenut Israelia.

Hamasin viimeinenkin tukikohta halutaan tuhota

Puhuessaan toimittajille kokouksen jälkeen maanantaina Borrell selitti, että hän oli saanut 26 jäsenvaltiolta tukea lausumalle, mutta ei maininnut, mitkä jäsenvaltiot vastustivat sitä. Hän sanoi kuitenkin, että 26:n tuki 27:stä EU:n jäsenestä on merkittävä.

”Mutta voi olla kanta, joka perustuu suureen enemmistöön, ja ilman, että se on virallinen EU:n kanta, se on silti enemmistön kanta. Ja 26 jäsenvaltiota 27:stä on todellakin enemmistön kanta”, Borrell sanoi.

Israel on vaatinut, että sen on saatava tuhota Hamasin viimeinen linnake Rafah, sillä muuten terroristiryhmän kukistaminen on mahdotonta.

Lähde: Jerusalem Post