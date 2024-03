Ursula von der Leyen ehdolla toiselle kaudelle Euroopan komission puheenjohtajaksi

Euroopan kansanpuolue (EPP) on asettanut Euroopan komission (EK) puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ehdolle toiselle presidenttikaudelle sen jälkeen, kun nykyinen puheenjohtaja sai yli 80 prosentin enemmistön äänistä puolueen kongressissa Bukarestissa torstaina.

Ohjelmapuheessaan saksalaispoliitikko lupasi vaurautta, turvallisuutta ja demokratiaa ja sanoi, että Eurooppa tukee Ukrainaa ”lisää taloudellisella ja sotilaallisella avulla” niin kauan kuin on tarpeen. Hän sanoi myös, että Ukrainan pitäisi käyttää enemmän rahaa omaan turvallisuuteensa ja että Euroopan komission yhteyteen pitäisi perustaa puolustuskomissaari.

Komission puheenjohtaja, joka pyrkii toiselle kaudelle, lupasi jatkaa ulkorajojen vahvistamista. Hän sanoi, että nyt päättävät eurooppalaiset – eivät ihmissalakuljettajat ja rikollisverkostot – kuka voi tulla Eurooppaan ja millä ehdoilla.

WATCH: 🇪🇺‼️ ”This is what leadership looks like!” says EC President Ursula @vonderLeyen as her chums in the @EPP pat each other on the back for ”strengthening Europe’s borders” at a time of rising illegal immigration and record asylum.

