Uusi vihapuhelaki Skotlannissa – poliisi hukkuu rikosilmoitusten määrään

Lakimuutoksen voimaan astuminen tuotti 7800 rikosilmoitusta poliisille viikossa.

Skotlannin poliisille tuli noin 7800 rikosilmoitusta viikossa uuden sananvapautta rajoittavan vihapuhelain astuttua voimaan, joista 3 prosenttia on johtanut kirjattuun rikokseen.

Ensimmäinen huhtikuuta voimaan astunut viharikosten ja yleisen järjestyksen laki on ruuhkauttanut poliisin tutkinnan osaston ilmoitusten määrän takia. Eniten rikosilmoituksia on tullut Harry Potter-kirjailija JK Rowlingin transuvastaisista kirjoituksista, sekä ironisesti yhdestä lakimuutoksen takana olleista henkilöistä, pääministeri Humza Yousafista, hänen vuoden 2020 valkoisten vastaisen puheensa takia, missä hän sanoi ”valkoisia olevan liikaa.”

”Vihaan yllyttävistä” puheista ja kirjoituksista nimettömien ilmoitusten tekemisen mahdollistava laki on Skotlannin poliisin keskusjärjestön puheenjohtaja David Threadgoldin varoituksen mukaan vaikuttamassa poliisin kykyyn selvittää oikeita rikoksia ja se on jo nyt laskenut seksirikosten, näpistysten ja autovarkauksien selvittämisen määrää. Threadgold myös sanoi lakia käytettävän aseena henkilökohtaisille kaunoille ja poliittisten riitojen lietsomiselle.

Skotlannin poliisi on aiemmin korostanut julkisissa lausunnoissaan viharikosten raportointia ja niiden selvittämisen tärkeyttä mutta on nyt kuitenkin toinen ääni kellossa.

”Tämä on luonut tilanteen missä emme vain kykene selviytymään. Konstaapeleita on laitettu tekemään ylitöitä kestämättömästi. Jos nämä vaatimukset jatkuvat, poliisin on vain tutkittava tapaukset mutta tämä tule vaikuttamaan muuhun poliisitoimintaan,” Threadgold sanoi.

Lähteet: Breitbart, Daily Mail