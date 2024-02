Väkivaltaiset maanviljelijöiden protestit Brysselissä – katso videot

Mellakkavarusteisiin pukeutuneita poliiseja käytettiin lippujen ja banderollien koristelemilla traktoreilla ajavia maanviljelijöitä vastaan. Kun maanviljelijät dumppasivat perävaunullisen renkaita muutaman sadan metrin päähän Eurooppa-neuvoston rakennuksesta, poliisi otti käyttöön vesitykkejä ja sytytti rengaskasat tuleen.

Muutama traktori murtautui esteen läpi, ja kauhistuneet poliisit ryntäsivät paikalta.

Protestit ovat viimeisin maanviljelijöiden mielenosoitusten sarjassa eri puolilla Eurooppaa. Lauantaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron sai Pariisin maatalousnäyttelyn avajaisissa buuauksia ja vihellyksiä maanviljelijöiltä, jotka katsovat, ettei hän tee tarpeeksi heidän tukemisekseen. Myös Espanjassa, Alankomaissa ja Bulgariassa on viime viikkoina järjestetty mielenosoituksia.

”Kuulemme selvästi heidän valituksensa”, sanoi Belgian maatalousministeri David Clarinval.

”Ymmärrämme, että jotkut ovat vaikeassa tilanteessa, mutta aggressiivisuus ei ole koskaan ollut ratkaisu.”

🚨🌎 Farmer Warfare outside EU

The Farmer Protests happening now in Brussels appear to be escalating with enhanced levels of aggression.

In a sane society where food inflation is high & Global supply chains are under pressure – Governments should support indigenous Farming…..… pic.twitter.com/vItFD9hCrj

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 26, 2024