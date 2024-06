Vasemmistolaiskoomikko sai vihaisen isän kimppuunsa – katso video

Välikohtaus sattui Alicantessa Espanjassa 3. kesäkuuta, ja videota tapauksesta on levitetty laajalti.

Jaime Caravaca oli keskellä stand up -esitystään, kun mies tuli yhtäkkiä lavalle ja löi häntä kasvoihin.

Tämän jälkeen mies jatkoi koomikon haukkumista yleisön edessä.

”Pahoitteluni. Olen vain isä, joka puolustaa lapsiaan. Hän on esittänyt seksualisoivia kommentteja kolmen kuukauden ikäisestä pojastani”, hän sanoi.

Sitten mies kääntyi Jaime Caravacan puoleen ja jatkoi:

”Ja siitä on seurauksia”.

🇪🇸 Leftist comedian Jaime Caravaca made creepy remarks about a 3-month-old boy.

Today, the dad showed up at his show.

A lesson he won’t forget. pic.twitter.com/UxDMooYdh6

— End Wokeness (@EndWokeness) June 3, 2024