Viisi EU-maata valmistelee jättisiirtoa: Hylätyt turvapaikanhakijat Afrikkaan odottamaan palautusta

Viisi EU-maata valmistelee mallia, jossa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet siirrettäisiin Afrikkaan odottamaan palautusta – ratkaisu voisi muuttaa koko Euroopan maahanmuuttopolitiikan suuntaa.

Useat EU-maat valmistelevat suunnitelmaa, joka voisi mullistaa Euroopan maahanmuuttopolitiikan. De Telegraafin raportin mukaan Itävalta, Tanska, Saksa, Kreikka ja Alankomaat selvittävät mahdollisuutta perustaa Afrikkaan niin kutsuttuja palautuskeskuksia, joihin Euroopassa kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat siirrettäisiin odottamaan kotiuttamistaan.

Ajatuksena on, että henkilöt, joita ei voida heti palauttaa lähtömaihinsa, eivät jäisi EU-alueelle vuosiksi, vaan heidät sijoitettaisiin väliaikaisiin vastaanottokeskuksiin EU:n ulkopuolelle. Keskusten sijaintia on selvitetty ainakin Keniassa, Ugandassa ja Ruandassa. Kreikan kerrotaan jo käyneen alustavia keskusteluja Kenian kanssa.

Hanketta valmistelevien maiden edustajat kokoontuvat Brysselissä 2. maaliskuuta jatkoneuvotteluihin. Malli muistuttaa Britannian aiemmin kaatunutta Ruanda-suunnitelmaa, jonka maan nykyinen oppositiopuolue Reform UK on luvannut herättää henkiin, mikäli se pääsee valtaan.

