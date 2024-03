Viraaliksi levinnyt video: 15-vuotias tyttö on kriittisessä tilassa

Pahoinpitely tapahtui 8. maaliskuuta Hazelwood East High Schoolissa Missourissa.

Tapahtumasta on levinnyt laajalti sosiaalisessa mediassa video, jossa toinen 15-vuotias musta tyttö hakkaa rajusti samanikäisen uhrin päätä toistuvasti asfalttiin.

Tappelun jatkuessa tytön nähdään sitten makaavan maassa vartalo nykien.

Teini vietiin sairaalaan, ja hänen tilansa on edelleen kriittinen. Joidenkin epävirallisten tietojen mukaan tyttö on nyt koomassa.

15-vuotias musta tyttö pidätettiin lauantaina epäiltynä pahoinpitelystä.

Hazelwoodin koulupiiri julkaisi tapauksesta uutisoimisen jälkeen lausunnon, jossa se tuomitsi väkivallan.

”On tragedia joka kerta, kun lapset loukkaantuvat. Kiusaaminen ja tappelut yhteisössä ovat ongelma, josta meidän kaikkien on otettava vastuu ja pyrittävä löytämään ratkaisu lastemme vuoksi”, lausunnossa todetaan.

GRAPHIC: A student in @HazelwoodSD is in the hospital in critical condition after being brutally beaten with her head smashed against the pavement by a mob of students.

Multiple people watch and do nothing.

You won’t hear about this story on the MSM. pic.twitter.com/dGzr2Kn6HP

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) March 10, 2024