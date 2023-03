Yli 600 000 laitonta maahanmuuttajaa valmiina siirtymään Italiaan

Italiaan lähteneiden laittomien siirtolaisten rajusta haaksirikosta on kulunut kaksi viikkoa. Nyt noin 685 000 siirtolaista odottaa Libyassa, että he pääsevät lähtemään Italiaan, kertoo Italian tiedustelupalvelu Melonin hallitukselle antamassaan raportissa. Siirtolaiset ovat tällä hetkellä osittain Libyan siirtolaisleireillä, osittain muualla.

Italian pääministeri Giorgia Meloni on 22. lokakuuta tapahtuneen virkaanastumisen jälkeen tavannut Libyan viranomaisia jonkin verran, jotta Italiassa olevien siirtolaisten määrää voitaisiin vähentää. Tammikuun lopussa Meloni matkusti kahden ministerin kanssa Libyan pääkaupunkiin Tripoliin, ja kaksikymmentä päivää sitten Roomassa oli tapaaminen Libyan sisäministerin Imad Mustafa Trabelsin kanssa.

Toistaiseksi neuvottelut eivät ole tuottaneet tulosta. Italian rannikolle saapuvien siirtolaisten määrä kasvaa erittäin nopeasti. Vertailun vuoksi viime vuonna Italian rannikolle saapui ”vain” 104 000 siirtolaista. Vuoden alusta lähtien maahan on saapunut 17 592 siirtolaista, kun viime vuonna samaan aikaan heitä oli 5 976. Siirtolaisten määrä on siis kasvanut lähes kolmanneksella.

Italian vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä 109 294 siirtolaista. Vastaanottokeskuksista kerrotaan, etteivät ne pysty selviytymään uudesta maahanmuuttajavirrasta.

Cutrossa helmikuun lopussa aluksen upottua kuoli ainakin 78 siirtolaista, mikä aiheutti suurta tyrmistystä. Melonin hallitusta syytettiin siitä, että se ei toiminut siirtolaisten, joista monet olivat lapsia, pelastamiseksi ja että se suhtautui asiaan välinpitämättömästi. Pääministeri piti viime torstaina tarkoituksella viimeisen hallituksensa kokouksen Cutrossa osoittaakseen sitoutumisensa uhreja ja surevia perheitä kohtaan. Meloni ilmoitti, että salakuljettajille langetetaan ankaria rangaistuksia, jopa kolmekymmentä vuotta vankeutta. Uuden toimenpiteen tarkoituksena oli toimia pelotteena.

Etelä-Italian Lampedusan saarelle on kuitenkin juuri saapunut 998 laitonta siirtolaista. Lisäksi 1300 siirtolaista kolmesta eri veneestä on nyt pelastettu Joonianmerellä Etelä-Italian rannikon edustalla. Tiedustelupalvelujen mukaan tämä on hyvin pieni esimerkki siitä, mikä Etelä-Euroopan maata odottaa.

Meloni on oikeistopuolue Fratelli d’Italian johtaja. Puoluetta on aina pidetty radikaalioikeistolaisena, ja tämä hallitus on oikeistolaisin, jonka Italia on nähnyt toisen maailmansodan jälkeen. Oppositiossa ollessaan Melonilla oli radikaaleja näkemyksiä maahanmuutosta. Hän on Unkarin pääministerin Viktor Orbánin ystävä ja halusi sotalaivoja estämään Pohjois-Afrikasta tulevien maahanmuuttajien tulon.

Sen jälkeen, kun Meloni astui virkaan Italian ensimmäisenä naispääministerinä viime vuoden lokakuussa, mitään näistä radikaaleista näkemyksistä ei ole enää jäljellä. Itse asiassa viimeisimmässä ministerineuvostossa päätettiin kannustaa maahanmuuttoa tavanomaisia kanavia pitkin yritysten ja maatalouden tarpeiden pohjalta. Italia kamppailee väestön ikääntymisen ja massamaahanmuutosta huolimatta väestön vähenemisen kanssa. Ei-toivottujen maahanmuuttajien karkottamista helpotetaan.

Alankomaiden pääministeri Mark Rutte vieraili viime viikolla Melonin luona Roomassa. Hän ehdotti, että tämä matkustaisi yhdessä Afrikkaan ja tekisi Afrikan hallitusten johtajien kanssa järjestelyjä siirtolaisvirran pysäyttämiseksi.

Lähde: Telegraaf, FDS