35 000 ukrainalaista haluaa jäädä Ruotsiin

Ruotsissa joukkopakolaisdirektiivin mukaisten oleskelulupien jatkamista koskeva haku päättyi 4. maaliskuuta. Ruotsin maahanmuuttoviraston mukaan noin 35 000 ukrainalaista on hakenut suojelun jatkamista 4. maaliskuuta 2025 asti.

Laajennettua tilapäistä suojelua koskevat hakemukset tulivat vireille 29. tammikuuta. Ruotsin maahanmuuttoviraston vastaanottojärjestelmään rekisteröitiin yli 38 000 ihmistä, joilla oli tämän vuoden maaliskuun 4. päivään asti joukkopakolaisdirektiivin mukainen oleskelulupa. He kaikki saivat postiosoitteeseensa kirjeen, jossa kerrottiin, miten jatkoaikaa voi hakea.

Noin 35 000 henkilöä on nyt jättänyt oleskeluluvan jatkamista koskevan hakemuksen.

”Tarkastelemme nyt niiden yli 3 000 henkilön tapauksia, jotka saivat suojelua mutta eivät hakeneet jatkoaikaa. Henkilöt, joiden katsotaan lähteneen Ruotsista, poistetaan vastaanottojärjestelmästä”, sanoo Per Möller, Ruotsin maahanmuuttoviraston prosessipäällikkö.

Jatkoaikaa hakeneista lähes 18 000 ihmistä on jo saanut päätöksensä. Monet ovat myös saaneet uudet oleskelulupakorttinsa.

Joukkopakolaisdirektiivi on nyt voimassa 4. maaliskuuta 2025 asti. Maahanmuuttoviraston mukaan on vielä liian aikaista sanoa, mitä sääntöjä sen jälkeen sovelletaan.

”Työ sen määrittämiseksi, mitä Ukrainan sotaa paenneille ihmisille tapahtuu, on käynnissä sekä kansallisella että EU:n tasolla. ”Maahanmuuttovirasto ottaa yhteyttä niihin, joita asia koskee, ennen kuin heidän oleskelulupansa päättyvät, ja kertoo heille, mitä tehdä”, Per Möller sanoo.

