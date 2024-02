7,2 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa tähän mennessä Bidenin aikana

Lähes 7,3 miljoonaa maahanmuuttajaa on ylittänyt laittomasti Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajan sen jälkeen, kun Joe Biden nimitettiin presidentiksi vuonna 2021, kertoo Fox News. Lukuihin eivät sisälly ne, jotka onnistuivat tulemaan maahan viranomaisten huomaamatta.

Laiton maahanmuutto Yhdysvaltoihin on lisääntynyt voimakkaasti viime aikoina. CBP:n mukaan pelkästään lokakuusta lähtien on rekisteröity 961 537 laitonta maahanmuuttajaa.

Jos maahantulo jatkuu nykyisellä tahdilla, verovuosi 2024 rikkoo viime vuoden ennätyksen 2 475 669 rekisteröidystä laittomasta maahanmuuttajasta – luku on suurempi kuin esimerkiksi New Mexicon rajavaltiossa asuva väestö.

Joe Bidenin presidenttikaudella tähän mennessä laittomasti maahan tulleiden kokonaismäärä, 7,3 miljoonaa maahanmuuttajaa, on enemmän kuin 36 eri Yhdysvaltain osavaltion väkiluku. Kannattaa kuitenkin huomata, että tämä luku koskee vain niitä ihmisiä, jotka viranomaiset ovat saaneet kiinni maahantulon yhteydessä.

Nykyinen käytäntö Yhdysvalloissa on, että maahanmuuttajat ylittävät rajan laittomasti. Sitten he kertovat viranomaisille hakevansa turvapaikkaa. Heidät päästetään vapaaksi (”catch and release”) ja heitä pyydetään saapumaan myöhemmin tuomioistuimeen tapauksen käsittelyä varten. He eivät saavu paikalle, vaan painuvat maan alle, ja vaikka he ovat laittomia, he voivat elää sosiaaliturvan varassa osassa Yhdysvaltoja.

Yhdysvaltain republikaanienemmistöinen edustajainhuone äänesti viime viikolla sen puolesta, että Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeri Alejandro Mayorkas pidätettäisiin virantoimituksesta, koska hän on ”tietoisesti ja järjestelmällisesti” laiminlyönyt maan rajojen turvaamisen. Todennäköisyys, että hänet tuomitaan demokraattien hallitsemassa senaatissa, on kuitenkin minimaalinen.

Lähde: Fox News