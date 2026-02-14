Äärivasemmisto tappoi 23-vuotiaan aktivistin Ranskassa – Eurooppa vaatii Antifan julistamista terroristijärjestöksi

23-vuotias Quentin kuoli Lyonissa Antifan väkivaltaisen hyökkäyksen jälkeen, mikä on nostattanut laajan poliittisen myrskyn Ranskassa ja Euroopassa.

Ranskassa kuohuu, kun 23-vuotias Quentin-niminen kansallismielinen aktivisti on kuollut äärivasemmistolaisten Antifa-ryhmien väkivaltaisen hyökkäyksen seurauksena Lyonissa. Quentin oli turvaamassa konservatiivisen naisjärjestön Collectif Némésisin mielenilmausta Sciences Po Lyonin tiloissa, kun naamioituneet hyökkääjät kävivät hänen kimppuunsa.

🇫🇷 French Antifa radicals in Lyon beat to death a 23-year-old Quentin, who defended activists from Collectif Némésis The leader of the Antifa movement openly supported Hamas terrorists and has repeatedly evaded justice. Quentin D., 23, was a student of finance and mathematics.… pic.twitter.com/oPUKL0ILAA — Visegrád 24 (@visegrad24) February 13, 2026

Tapahtumat saivat alkunsa, kun Némésisin aktivistit avasivat banderollin, jossa kritisoitiin islamismi-vasemmistolaisuutta. Heti tämän jälkeen paikalle rynnänneet Antifa-joukot hyökkäsivät naisten ja heidän tukijoidensa kimppuun. Quentin kaadettiin maahan, hänen päänsä iskeytyi katuun ja häntä potkittiin useita kertoja päähän ja ylävartaloon. Hänet jätettiin maahan makaamaan kriittisessä tilassa.

Antifa brutal beats man to death in Lyon, France Quentin, 23, was providing security for female protesters at an event hosted by radical extremist MEP Rima Hassan. Jeune Garde Antifa, co-founded by radical extremist MP Raphaël Arnault, attacked the women and killed Quentin. pic.twitter.com/D8XmN9BOVQ — National Conservative (@NatCon2022) February 13, 2026

Sairaalassa Quentin todettiin aivokuolleeksi, ja myöhemmin hänen kuolemansa vahvistettiin. Tapaus on herättänyt voimakasta raivoa ja surua kansallismielisissä piireissä ympäri Eurooppaa.

“Äärivasemmisto tappaa” – poliittinen myrsky Ranskassa

Quentinin kuolema on nostattanut laajan poliittisen keskustelun Ranskassa. Oikeistopoliitikot ja konservatiiviset vaikuttajat syyttävät Antifaa järjestelmällisestä väkivallasta ja vaativat viranomaisilta kovia toimia.

Ranskan poliisi paineen alla – tutkinta käynnissä

Ranskan poliisi on aloittanut tutkinnan, mutta oikeistopiirit epäilevät, että viranomaiset pyrkivät vähättelemään teon poliittista motiivia. Useat konservatiiviset järjestöt ovat ilmoittaneet järjestävänsä mielenosoituksia Quentinin muistoksi ja Antifan väkivaltaa vastaan.

Myös Le Figaron toimittaja Paul Sugy vahvisti tapahtumien kulun sosiaalisessa mediassa.

Europarlamentaarikko Marion Maréchal totesi, että vasemmiston “hiljainen hyväksyntä” ja median myötäily ovat mahdollistaneet väkivallan kasvun. Hänen mukaansa Quentin on “uhrattu poliittisen väkivallan alttarille”.

Myös kansainväliset kommentaattorit ovat reagoineet voimakkaasti. Hollantilainen Eva Vlaardingerbroek kysyi, kuinka monen nuoren eurooppalaisen on “kuoltava kadulle ennen kuin Antifa luokitellaan terroristijärjestöksi”.

Itävallan identitaarisen liikkeen keulahahmo Martin Sellner julkaisi myös tapauksesta videon ja vaati Antifa-terroristijärjestön murskaamista:

We will not forget Quentin. Patriots in Austria and Germany will never forget that the Antifa murdered a young French Catholic and patriot in Lyon, while he was protecting @Coll_Nemesis from their attacks. Pray for his soul and crush the terrorist left. pic.twitter.com/je245upqAf — Martin Sellner (@Martin_Sellner) February 13, 2026

Don’t Close Your Eyes! The left has killed again. Rest in peace, Quentin. ❤️ pic.twitter.com/Ij7zwLYpI3 — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) February 13, 2026

Lue lisää aiheesta: