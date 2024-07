Äärivasemmistolaiset Palestiina-aktivistit estivät pride-kulkueen – poliisi ilmoitti paraatin peruuntuneen

Palestiinalaisaktivistit pysäyttivät Toronto Pride -paraatin lauantaina istumalla ajoradalla Yonge- ja Wellesley Streetillä. ”Vapaa, vapaa Palestiina! Vapaa, vapaa Palestiina!”, he huutelivat viime kuukausina tutuksi tulleessa iskulauseessa.

Toiminta sai poliisin perumaan paraatin loppuosuuden kokonaan. ”@PrideToronto on peruuttanut paraatin loppuosuuden”, poliisi ilmoitti. ”Poliisit ovat paikan päällä helpottamassa ihmisten ja ajoneuvojen turvallista liikkumista.” Katutori ja lavat olivat edelleen ”toiminnassa”.

The remainder of the parade has been cancelled by @PrideToronto

Officers are on the ground to facilitate the safe movement of people and vehicles/floats.

^lm#PrideTO #PrideToronto https://t.co/ezmvL5V5nb — Toronto Police (@TorontoPolice) June 30, 2024

Mielenosoittajat ”Lopettakaa pinkkipesu!” -kyltteineen estivät pride-paraatin etenemisen kokonaan. He heiluttivat pride-lippuja, paukuttivat rumpuja ja lauloivat megafoneista. Osa mielenosoittajista kääriytyi keffiyehiin (palestiinalaishuiviin) ja kieltäytyi siirtymästä pois kadulta.

” Miljoonia, miljardeja”, he huutelivat, ”me kaikki olemme palestiinalaisia!”.

”Joelta merelle, vapaus Palestiinalle!”, he jatkoivat ja kantoivat banderollia, jossa luki ”Ei ylpeyttä (pride) apartheidissa!”.

Far-left factions clash as pro-Palestine protestors disrupt Toronto Pride. The parade has been stopped. Footage by @BethBaisch pic.twitter.com/b3wj2zBT6D — The Post Millennial (@TPostMillennial) June 30, 2024

The pro-Palestinian protestors that brought the Toronto Pride Parade to a stop chant the genocidal “From the river to the sea” slogan as they continue to block the parade’s path. Footage by @BethBaisch pic.twitter.com/SMldTpLFvk — The Post Millennial (@TPostMillennial) June 30, 2024

”Ei ylpeyttä (pride) kansanmurhasta”, he lauloivat. Pride-kulkueeseen osallistuva väkijoukko lauloi mukana, ja kaikki näyttivät olevan samaa mieltä palestiinalaismielenosoittajien kanssa, minkä vuoksi oli vaikea sanoa, ketä vastaan nyt protestoitiin.

Kehopositiivinen nainen, jolla oli violetti tukka, kasvonaamari ja keffiyeh hartioillaan, huusi pride-kulkueen yrityksistä ja sponsoreista, kuten Scotia Bankista, TD Bankista, Googlesta ja Amazonista. Valitukset koskivat sitä, että ne sijoittavat israelilaisiin yrityksiin tai tukevat ”Turtle Islandin”, Pohjois-Amerikkaa kuvaavan alkuperäiskansojen ilmauksen, kolonisaatiota tai jotain.

Purple-haired pro-Palestine activist complains about Israel-supporting Pride sponsors Scotiabank, Google, Amazon Footage by @BethBaisch pic.twitter.com/GKL3BdZ03f — The Post Millennial (@TPostMillennial) June 30, 2024

”Olemme inhottavia”, hän huusi. Sitten hän huudahti: ”Miksi me marssimme yhdessä Yhdysvaltain konsulaatin kanssa?”. Aktivisti julisti, että ”Yhdysvallat on osallisena avustamassa palestiinalaisten summittaista tappamista”.

Yleisö huuteli ”Hävetkää!”, kun aktivisti luetteli yrityksiä, jotka käyttivät rahojaan sponsoroidakseen tapahtumaa, jossa hän oli marssimassa.

Jossain vaiheessa täysin alastomia pride-marssijoita käveli Pro Palestiina-mielenosoituksen ohi.

A group of nudists walks through the scene as the pro-Palestinian protestors who blocked the Toronto Pride Parade start listing their demands. Footage by @BethBaisch pic.twitter.com/s6IfQlMfDd — The Post Millennial (@TPostMillennial) June 30, 2024

”On vain yksi ratkaisu, intifada (kansannousu) -vallankumous!”, he huutelivat. Poliisi tyhjensi pride-paraatin kulkureitin.

Lähde: The Post Millennial