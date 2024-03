Äidin kohdussa oleva vauva ”on loinen”, väittää puolalainen gynekologi

Puolalainen naislääkäri kutsui äidin kohdussa olevaa vauvaa ”loiseksi” esiintyessään suositun internet-tv-kanavan aborttikeskustelussa.

Verkkokanava Zeron järjestämässä aborttia koskevassa keskustelussa gynekologi Anna Orawiec vertasi raskautta eräänlaiseen ”loisimiseen”, johon naiset tietoisesti päättävät ryhtyä.

”Biologian näkökulmasta loisinta on tilanne, jossa yksi organismi ottaa toiselta eikä anna mitään vastineeksi. Raskaus on tavallaan tällainen tilanne, jossa sikiö ei ravitse naista millään tavalla, joten se on loinen. Useimmat naiset kuitenkin päättävät ryhtyä tähän loisimiseen ja ovat tyytyväisiä sisällä olevaan loiseen”, Orawiec sanoi.

Orawiec kertoi myös, että hän kannattaa abortin laillistamista aina 12. raskausviikkoon asti.

”Mielestäni naisen pitäisi itse päättää, haluaako hän olla raskaana vai haluaako hän keskeyttää raskauden. Jos potilas päättää tehdä abortin 12. viikkoon mennessä, se on toimenpide, joka on riittävän turvallinen, turvallisempi kuin viisaudenhampaan poisto. Joten tässä tapauksessa sen, jatketaanko raskautta vai ei, pitäisi riippua henkilöstä, joka on raskaana”, gynekologi sanoi.

Lääkärin järkyttävät sanat aborttioikeudesta käydyn keskustelun aikana saivat laajaa huomiota sosiaalisessa mediassa.

”Lapsi on loinen. Nainen suostuu kantamaan loista sisällään ja synnyttää mielellään loisen. Miten lääkäri saa nimittää lasta loiseksi?” eräs käyttäjä kysyi X:ssä.

”Se on surullista, mutta tällaisten ihmisten pitäisi antaa tällaisia lausuntoja useammin, koska ne tekevät naurunalaiseksi vasemmiston näkemykset abortista. He vievät ne niin äärimmäisyyksiin”, toinen kommentoi.

”En löydä sivistyneiden ihmisten kielellä sanoja kommentoidakseni näitä ällöttäviä puheita”, sanoi kolmas käyttäjä. Joku muukin kirjoitti yksinkertaisesti: ”Barbaarisia näkemyksiä”.

Keskustelu aborttilainsäädännön vapauttamisesta käynnistyi uudelleen Puolassa viime vuoden marraskuussa, kun vasemmisto esitti kaksi lakiesitystä, joista toinen dekriminalisoi osittain abortin ja toimenpiteen avustamisen ja toinen sallii raskauden keskeyttämisen 12. raskausviikon loppuun asti.

Tämän vuoden tammikuun lopussa Donald Tuskin kansalaiskoalition kansanedustajaryhmä jätti parlamentille luonnoksen, joka sallii raskaudenkeskeytyksen tilauksesta 12. raskausviikkoon asti. Toinen, Kolmas tie -liittouman laatima luonnos kumoaa perustuslakituomioistuimen vuonna 2020 antaman tuomion aborttisäännöksistä ja tuo takaisin abortin sikiön vahingoittumisen perusteella. Kolmannen tien poliitikot haluavat myös kansanäänestyksen abortista.

Puolan parlamentin puhemies Szymon Hołownia on päättänyt, että kaikista aborttia koskevista luonnoksista keskustellaan Sejmissä 11. huhtikuuta, paikallisvaalien jälkeen. Tämä aiheutti suuren riidan hallituskoalitiossa, sillä vasemmisto ja Tuskin puolue halusivat keskustella asiasta mahdollisimman pian.

Puolassa vuodesta 1993 voimassa olleita aborttisäännöksiä muutettiin perustuslakituomioistuimen lokakuussa 2020 antaman tuomion jälkeen. Aiemmin aborttikompromissina tunnettu perhesuunnittelulaki salli abortin myös silloin, kun kyseessä oli sikiön vakava ja peruuttamaton vamma tai lapsen henkeä uhkaava parantumaton sairaus. Perustuslakituomioistuin katsoi tämän raskauden keskeytysperusteen olevan perustuslain vastainen, koska se ei täyttänyt elämän suojelua koskevia vaatimuksia.

Tuomio johti joukkomielenosoituksiin vuonna 2020, ja asia vahingoitti hallitsevia konservatiiveja (PiS) vuoden 2023 vaaleissa.

