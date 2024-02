”Arabit näyttävät vallanneen kokonaisia kaupunginosia”, sanoo saksalainen miljardööri kotikaupungistaan Berliinistä

Vaikka miljardööri valittaa, että arabit ”valtaavat” Berliinin, hän sanoo kuitenkin nopeasti suhtautuvansa kielteisesti maahanmuuttovastaiseen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueeseen.

Ohjelmistojätti SAP:n miljardööri ja toinen perustaja Hasso Plattner sanoi uudessa haastattelussa, että arabit ovat vallanneet osia Berliinistä ja että hän asuu nyt mieluummin Potsdamissa, joka on pienempi naapurikaupunki.

Sveitsiläisen NZZ-sanomalehden haastattelussa 80-vuotias puhui kotikaupungistaan Berliinistä ja sanoi, että ”kokonaisia kaupunginosia näyttää olevan arabien vallassa” ja että saksalaisilla on taipumusta itsetuhoon.

”Olen berliiniläinen, mutta en käy enää Berliinissä, vaan pysyn Potsdamissa. Se, että kokonaisia kaupunginosia on ilmeisesti otettu arabien haltuun ja että siellä harjoitetaan heidän etiikkaansa ja oikeuskäsitystään, ei ole hyvä asia. Suljettujen ovien takana kaikki sanovat, että jotain meni pieleen”, hän sanoi.

Haastattelussa hän sanoi, että Saksa on ”kehittänyt itsepetoksen itsetuhoisuuteen asti”. Hän väitti, että se on Saksalle ominaista, ja tämä asenne heikentää sen asemaa sekä taloudellisesti että kansainvälisesti.

Plattner on yksi maailman rikkaimmista miehistä, ja hänen nettovarallisuudekseen arvioidaan noin 20 miljardia euroa. Hänen kritiikkinsä edustaa Saksan liike-elämän eliitin kasvavaa levottomuutta vasemmistoliberaalin hallituksen politiikkaa kohtaan. Hän kertoo viettävänsä suurimman osan ajastaan Yhdysvalloissa ja asuu San Josessa, Piilaakson kotikaupungissa.

Vastustaa AfD:n kieltämistä

Vaikka Plattner kritisoi maahanmuuttopolitiikkaa, hän sanoi vastustavansa Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puoluetta ja pelkää, että se saa lisää valtaa. Hän kuitenkin vastustaa puolueen kieltämistä.

”Se vain vahvistaisi niitä entisestään, koska väestössä on vahva ryhmä, joka on hyvin lähellä AfD:n ajatuksia. Saksassa on vahvasti läsnä tunne siitä, että me saksalaiset olemme muita parempia ja että pärjäämme parhaiten, kun meidät jätetään rauhaan. Hyppäys 33 prosentista yli 50 prosenttiin äänistä voi tulla helposti kriisitilanteessa”, hän sanoi.

Plattnerin näkemykset AfD:stä ovat jyrkässä ristiriidassa toisen miljardöörin, Theo Müllerin kanssa, joka omistaa joitakin Saksan suosituimpia elintarvikemerkkejä, kuten Mülllermilch, Weihenstephan ja Landliebe. Müller kehui hiljattain AfD:tä ja sanoi, että hän on tavannut puolueen toisen johtajan Alice Weidelin useita kertoja eikä näe tämän kannanotoissa mitään väärää.

Varoituslaukauksena varakkaille liikemiehille, jotka saattavat harkita AfD:n tukemista, maan vasemmisto käynnisti kuitenkin Müllerin tuotteita koskevan boikottikampanjan, joka saattaa tulevaisuudessa tukahduttaa puolueen avoimen tuen.

Plattner keskusteli myös Yhdysvaltojen politiikasta. Vaikka monet amerikkalaiset äänestivät Donald Trumpia hänen maahanmuuttopolitiikkansa vuoksi, Plattner sanoo, ettei hän ymmärrä, miten amerikkalaisetkaan äänestävät häntä.

”Sitten edes 75 vuotta demokratiaa ei paljon auta, kuten Yhdysvalloissa näkee. Miten amerikkalaiset voivat näin suurissa määrin seurata tätä pillipiipari Trumpia?” hän kysyi.

Haastattelussa Plattner kuvaili tuhlailevaa elämäntyyliään, sanoi käyneensä hiljattain tyttärensä luona Aspenissa, Coloradossa, ja pohti, kuinka paljon enemmän miljardeja hän olisi voinut tienata, jos hän olisi ryhtynyt tiettyihin toimiin, kuten ostanut Applen osakkeita aikaisemmin tai fuusioinut yhtiönsä Microsoftin kanssa.

Hän käsitteli myös Saksan talousongelmia.

”Kyllä, autoteollisuus on suurten haasteiden edessä. Kiina astuu tähän epävarmuuteen massiivisella sähköautojen valikoimalla. Myös Saksan on tehtävä enemmän teollisuudessamme. Mitä tulee koko talouteen, olemme tällä hetkellä laskusuunnassa, sitten asiat alkavat taas kääntyä nousuun. Liittyykö se niin paljon hallitukseen ja veroihin? En tiedä.”

Lähde: Remix