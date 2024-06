Eläinsuojelujärjestön tarra-isku: Kuningas Charlesin muotokuvaan liimattiin juustofani Wallacen pää

Kuningas Charlesin vastikään julkistettu virallinen muotokuva joutui vandalismin kohteeksi lontoolaisessa galleriassa. Eläinsuojelujärjestö Animal Rising julkaisi iskusta videon. Siinä aktivistit liimaavat Charlesin kasvojen päälle tarran, joka esittää muovailuvaha-animaatioelokuvissa esiintynyttä Wallace-hahmoa.

Tauluun liimatussa puhekuplassa suurena juuston ystävänä tunnettu Wallace sanoo: ”Ei juustoa, Gromit! Katso kaikkea tätä julmuutta RSPCA-maatiloilla.” Aktivistien mukaan eläimiä kohdellaan huonosti kymmenillä maatiloilla, vaikka tilat ovat saanet kuninkaallisen eläinsuojelujärjestö RSPCA:n tunnustuksen.

Kuningas Charles on perinteikkään RSPCA:n suojelija ja hänet tunnetaan myös Wallacen fanina. Charles on kiinnostunut eläinten hyvinvoinnista ja on muun muassa ”kieltänyt hanhenmaksan tarjoamisen” kuninkaallisissa asumuksissa.

Taiteilija Jonathan Yeon maalaama syvänpunainen muotokuva ei vaurioitunut tarraiskussa.

