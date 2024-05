Elokapina saattaa tulevaisuudessa joutua maksamaan korvauksia haitan tekemisestä autoilijoille liikenteen tukkimisellaan Britanniassa

Elokapina tulisi kieltää lakien ja hyvien tapojen vastaisina.

Aktivistit Elokapinan alahaaroista, Just Stop Oilista ja Insulate Brittainista, saatetaan pakottaa maksamaan korvauksia autoilijoille ja yrityksille näiden elämän haittaamisesta laittomilla mielenosoituksillaan Iso-Britanniassa.

Suunnitelma on osa hallituksen poliittisen väkivallan- ja häirinnän katsausta, jonka hallituksen neuvonantaja hiljattain esitteli. Raportti tulee hahmottelemaan suosituksia käytäntöihin, miten väkivaltaisia ja häiritseviä mielenilmauksia tulee käsitellä.

Tämän seurauksena ilmastohörhöt Elokapinasta ja sen alahaaroista saatetaan pakottaa maksamaan korvauksia yksityishenkilöille ja yrityksille, kun he voivat osoittaa Elokapinan tienvaltausten tuottaneen vahinkoja heidän elämiinsä, kuten töistä myöhästymistä, ambulanssien viivästymistä, tai yritysten tulojen menetyksiä.

Tälläkin hetkellä korvausten vaatiminen Elokapinan toiminnasta aiheutuneiden vahinkojen takia on mahdollista mutta se on toistaiseksi monimutkaista, eikä tiedetä, onko kukaan onnistunut vielä tässä. Tulevaisuudessa tämä on tarkoitus tehdä helpommaksi mahdollisesti vähäisten vaatimusten oikeudenkäynneillä, tai talousasiamies- tyyppisen menettelyn kautta.

Lähde: Daily Mail