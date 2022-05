Elokapinan mielenosoitus voi aiheuttaa merkittävää haittaa

Elokapina on ilmoittanut poliisille osoittavansa mieltä useampana ajankohtana toukokuussa. Mielenosoitus perjantaina 6.5. saattaa aiheuttaa merkittävää ja pitkäaikaista liikennehaittaa Helsingin keskustassa.

Elokapina on tehnyt poliisille mielenosoitusilmoituksen, jonka mukaan he osoittavat mieltä Simonkadun ja Mannerheimintien risteyksessä perjantaina 6.5. kello 16−21. Elokapina on kertonut verkkosivuillaan palaavansa tuolloin Mannerheiminteille, Kaivokadun ja Postikadun väliselle osuudelle. Paikka ei poliisin näkökulmasta ole mielenosoitukselle sopiva, vaan sille on osoitettu paikka Kansalaistorilta.

− Poliisi neuvottelee mielenosoituksen järjestäjän kanssa, jotta mielenosoituksesta ei aiheutuisi kohtuutonta häiriötä muille kaupunkilaisille. Jos mielenosoitus toteutuu olennaisesti lain vastaisena, vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai estää liikennettä, poliisi voi puuttua tilaisuuden kulkuun, antamalla ohjeita ja määräyksiä tai viimekädessä päättämällä mielenosoituksen, kertoo ylikomisario Jarmo Heinonen.

Poliisin tehtävänä on turvata mielenosoittajien ilmaisunvapaus sekä yleinen järjestys ja turvallisuus. Mielenosoituksen keskeyttäminen ja päättäminen arvioidaan aina tilannekohtaisesti. Poliisin ohjeet ja tarvittaessa määräykset, sekä niiden toimeenpanemiseen käytettävät keinot, perustuvat tilanteen mukaiseen kokonaisarvioon. Poliisi pyrkii aina ensisijaisesti neuvottelemaan järjestäjän kanssa tilanteen ratkaisemiseksi.

Poliisin tiedote