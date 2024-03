Elon Musk kyseenalaisti toiminnan Saksassa, kun 16-vuotias koulutyttö haettiin poliisikuulusteluun koulusta AfD-puolueen tukemisesta TikTokissa

Kansalainen uutisoi tapauksesta viime viikolla alla olevassa uutisessa.

Miljardööri Elon Musk on ottanut kantaa 16-vuotiaan koulutytön Loretta B:n tapaukseen, jonka poliisi talutti kuulusteltavaksi viime viikolla luokkahuoneestaan. Tyttö oli tehnyt TikTok-postauksen, jossa hän tuki Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puoluetta.

Helmikuun lopussa tyttö vietiin luokasta luokkatovereidensa nähden ja poliisi kuulusteli häntä, josta saksalaislehti Junge Freiheit ensimmäisenä kertoi.

TikTok-postauksessaan hän kysyi: ”Mitä yhteistä Saksalla ja smurffeilla on: ne ovat molemmat sinisiä”. Postaus viittasi AfD:hen, jonka puolueen värit ovat siniset.

Hän oli myös jakanut postauksen, jossa hän totesi, että ”Saksa on hänelle kotimaa eikä vain paikka kartalla”.

Vastauksena juttuun Elon Musk kysyi epäuskoisena: ”Niinkö, siinäkö kaikki mitä tapahtui?”.

Haastattelussa Loretta B. kertoi lehdelle, että kun poliisi veti hänet ulos luokasta, ”tunsin kaikkien lävistävät katseet kohdistuvan minuun”.

Brandenburgin poliisi levitti tapahtuman jälkeen disinformaatiota väittäen, että äiti ja tytär ymmärsivät poliisin toimet, ja heidän lausunnossaan luki: ”Oppilas osoitti ymmärtävänsä poliisin toimenpiteet ja niiden taustalla olevan ennaltaehkäisevän lähestymistavan, sillä se oli hänelle tärkeää, jotta hän voisi suojautua mahdollisilta vihamielisyyksiltä, joita hänen toimistaan sosiaalisissa verkostoissa voisi syntyä.”

🇩🇪🔥‼️ Activists scaled the roof of a German high school this morning and unfurled a banner that read: ”Love of homeland is not a crime!”

The stunt relates to the German teen pulled from her classroom last week after being reported to the police by her principal for a TikTok… pic.twitter.com/P9Ylyba8F5

— Remix News & Views (@RMXnews) March 18, 2024