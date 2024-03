Poliisit hakivat tytön koulusta kesken oppitunnin Tiktok-postauksen vuoksi: ”Saksa on kotimaani eikä vain paikka kartalla”

Saksassa kolme poliisia vie 16-vuotiaan tytön yhtäkkiä pois luokasta luokkatovereidensa nähden. Rikos: hän kertoi TikTokissa, että ”Saksa on hänen kotimaansa eikä vain paikka kartalla”. Koulun rehtori ilmiantoi oppilaan.

”Olen kauhuissani”, äiti kertoo Junge Freiheitille. Naisen ääni värisee närkästyksestä: ”Tämä on niin väkivaltaista, suoraan sanottuna Stasi-paskaa, etten olisi koskaan elämässäni pitänyt mahdollisena sitä, mitä tyttärelleni täällä tehtiin.” Hänen tyttärensä, kutsumme häntä tässä ”Miriamiksi”, on 16-vuotias. Tyttö on Richard-Wossidlo-lukion oppilas Ribnitz-Damgartenissa Mecklenburg-Vorpommernissa. Henkilöt on tässä nimetty tunnistamattomiksi heidän suojelemisekseen – kysymys kuuluu vain: keneltä heitä pitää suojella?

Oli 27. helmikuuta kun Miriam istui aamulla koulussa puurtamassa. Rehtori Jan-Dirk Zimmermann soitti puhelun. ”Noin kello 9.45 rehtori ilmoitti poliisille mahdollisesta rikoksesta”, Stralsundin poliisiaseman tiedotuspäällikkö Marcel Opitz selittää JF:lle. ”Ilmoituksen mukaan oli saatu tieto, että 16-vuotias koulutyttö oli väitetysti levittänyt perustuslain vastaista sisältöä sosiaalisissa verkostoissa. Poliisiauto lähetettiin koululle tutkimaan asiaa.”

Poliisin vastauksen mukaan partiossa on kolme poliisia (koska aamuvuorossa on pariton määrä poliiseja), kuten poliisi vastasi JF:n kysymysluetteloon. He ajoivat Richard Wossidlon lukioon Ribnitz-Damgartenissa. Poliisit tutkivat asiaa, mutta ”alustavaa rikosepäilyä ei voitu vahvistaa”, sanoo tiedotuspäällikkö Opitz.

SPD:n alainen säätiö esittäytyi koululla

Mikä sitten oli syynä rehtorin soittoon poliisille? ”Tyttäreni oli julkaissut Smurffit-videon TikTokissa muutama kuukausi sitten. Siinä sanottiin, että smurffeilla ja Saksalla on jotain yhteistä: ”Smurffit ovat sinisiä, ja niin on myös Saksa”. Se oli luultavasti hauska AfD-puolueen mainospostaus. Ja sitten hän postasi vielä, että ”Saksa on hänen kotimaansa eikä vain paikka kartalla”, tytön äiti kertoo.

Ehkä rehtori Zimmermann oli myös hyvin innostunut ”natsien metsästyksestä” oppilaidensa keskuudessa tänä aikana? Rehtori kirjoitti koulun verkkosivuilla 29. helmikuuta 2024, että koulun auditoriossa oli parhaillaan esillä SPD:hen kuuluvan Friedrich Ebert -säätiön näyttely aiheesta ”Demokratian vahvistaminen”. ”Avajaiset pidettiin 23. helmikuuta Friedrich Ebert -säätiön edustajan, Ribnitz-Damgartenin kaupungin pormestarin ja paikallisyhteisön edustajien läsnä ollessa”, kirjoitti rehtori, joka vaikuttaa ylpeältä saadessaan vastaanottaa niin monta arvovaltaista henkilöä.

”Kaikki läsnäolijat korostivat, että yhä hallitsevampi äärioikeisto vaikeuttaa keskustelukulttuuria myös alueellamme ja vaarantaa tietoisesti demokraattisen perusjärjestyksen.” Saksalaisopettajan on tietysti pakko reagoida tähän – ja soitto poliisille on vähintä, mitä voi tehdä, kun kyse on käsitteestä ”kotimaa Saksa” ja ”siniset smurffit”.

Kolme poliisia luokkahuoneessa

Niinpä lainvalvojat suuntasivat kemianluokkaan, jossa Miriam on parhaillaan opetuksessa. ”Tyttäreni kertoi minulle myöhemmin, että kolme poliisia seisoi yhtäkkiä huoneessa ja otti hänet kiinni. Se teki minut niin uskomattoman vihaiseksi.” Äiti jatkoi kuvaamalla, kuinka poliisit saattoivat hänen tyttärensä pois luokasta. ”Aivan kuin hän olisi rikollinen. Kävelivät koko koulun läpi. Siellä on yli 500 oppilasta. Se on aivan käsittämätöntä. Ja sitten he kävelivät koko koulurakennuksen läpi henkilökunnan huoneeseen.”

Sinne päästyään koulusihteeri oli vielä paikalla. ”Poliisi sanoi tyttärelleni, että ”hänen omaksi suojakseen” poliisit haluaisivat pyytää häntä pidättäytymään tällaisista viesteistä jatkossa. He siis tiesivät etukäteen, mitä tyttäreni oli postannut. He tiesivät, että se ei ollut rikos, ja silti tämä julkinen marssitus koulun läpi, nämä uhkaukset, ja tämä sananvapauden tukahduttaminen.”

”Onneksi tyttärelläni on vahva luonne”

Miriam kertoi äidilleen koulun tapahtumista kotona. ”Onneksi tyttärelläni on vahva luonne. Häntä lähestyi kerran opettaja, joka on naimisissa turkkilaisen kanssa. Opettaja sanoi, ”ettei voi olla totta, että tyttäreni äänestäisi AfD:tä, ja haluaisiko hän, että hänen miehensä ja lapsensa joutuisivat palaamaan takaisin Turkkiin?” Miriamin äiti on nyt ylittänyt kipurajansa.

”Soitin koulun rehtorille. Sanoin: ’Herra Zimmermann, jos luulette, että tyttäressäni on jotain vikaa, puhukaa ensin minulle! Rehtori kertoi minulle, ettei hänellä ole siihen lupaa, vaan että hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi poliisille.”

Yhtäkkiä kyse on ”vihan lietsonnasta”

JF kysyi poliisilta, miksi tällaista poliisien ja nuorten välistä ”keskustelua” oikeastaan kutsutaan ja mistä tyttöä nyt nimenomaan syytetään. ”Sen jälkeen, kun oli todettu, että käytettävissä olevien tietojen mukaan ei näytä olevan kyse rikoksesta, oppilaan kanssa käytiin eräänlainen ”vaarantamiskeskustelu”, tässä tapauksessa SOG M-V:n 13 §:n mukainen normia selventävä keskustelu”, sanoi poliisin tiedottaja Opitz, ”jotta viime kädessä myös huomautettaisiin, että on olemassa rikosoikeudellisia tekoja, kuten StGB:n 86 a § ja muut”.

Selvennyksenä: SOG M-V on Mecklenburg-Vorpommernin turvallisuus- ja järjestyslaki. Pykälän 13 kohdassa määritellään yleiset toimivaltuudet: ”Yleisen järjestyksen viranomaisten ja poliisin on toteutettava harkintansa mukaan tarvittavat toimenpiteet sovellettavien lakien puitteissa yleistä turvallisuutta tai järjestystä uhkaavien vaarojen torjumiseksi.”

Poliisi: Tyttö ei ole syyllistynyt mihinkään

Mutta mistä tyttöä syytettiin? ”Loppujen lopuksi ei mistään”, sanoo poliisin tiedottaja Opitz, mutta nimeää sitten kaksi terävää rikoslain miekkaa: ”Laillisuusperiaatteen mukaisesti tapauksen tosiseikat oli tutkittava. Todennäköisin rikos olisi ollut mahdollinen rikoslain 86 a §:n tai 130 §:n mukainen rikos.” Rikoslain 86a §:ssä viitataan perustuslain vastaisten tai terrorististen symbolien, esimerkiksi hakaristien, ”saksalaistervehdyksen”, erilaisten riimujen tai tatuointien, joissa on tunnuslauseet, kuten ”veri ja kunnia” tai vastaavat, esittämiseen. Saksan rikoslain 130 §:ssä kriminalisoidaan kiihottaminen kansaa vastaan, esimerkiksi ”kiihottaminen vihaan ja väkivaltaan etnisiä ryhmiä vastaan.”

Nähtäväksi jää, mitä tekemistä sinisillä smurffeilla ja termillä ”kotimaa” on näiden rikosten kanssa. Poliisien mukaan Miriamia ei ole asetettu syytteeseen. Hän on kuitenkin nyt poliisin tietojärjestelmässä. Tämä johtuu siitä, että Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion poliisi käyttää sähköistä tapausassistenttia tapausten kirjaamiseen ja dokumentointiin.

Tytön ”haavoittuva ikä” nousi siinä vaiheessa huolenaiheeksi, kun tapauksesta alettiin uutisoida

Poliisin tiedottaja Opitz vahvisti, että asiaankuuluvat tiedot, myös henkilötiedot, tallennetaan, anonymisoidaan asianmukaisten poistoaikojen jälkeen ”ja poistetaan myöhemmin – kuten tässä tapauksessa”. Lisäksi poliisi on varma siitä, että poliiseilla oli lupa puhua tytön kanssa ilman hänen vanhempiaan ja/tai ilman oikeusapua.

Lopuksi poliisi kiinnittää tästä uutisoivan JF-sanomalehden huomion seuraavaan: ”Jos aiotte uutisoida tapauksen tosiseikoista, haluaisin lopuksi huomauttaa tytön haavoittuvasta iästä ja pyydän teitä ottamaan tämän huomioon (lehdistökoodi).” Viattoman tytön haavoittuva ikä ei kuitenkaan näyttänyt olleen poliiseille erityinen huolenaihe koulun läpi kulkeneen julkisen ajojahti-kävelyn aikana.

Koulu ja rehtori kieltäytyivät kommentoimasta

JF lähetti laajan kysymysluettelon Mecklenburg-Vorpommernin sisäasiainministeriölle ja opetusministeriölle. Molemmat laitokset viittasivat poliisiin. Opetusministeriön viestintäpäällikkö Henning Lipski väitti: ”Koulupsykologiselle tuelle ei ollut missään vaiheessa tarvetta.” Jää epäselväksi, miten hän aikoo arvioida asiaa työpöydältään käsin. Osa Miriamin luokkatovereista näki asian todennäköisesti toisin. ”Jälkeenpäin muutama oppilas tuli tyttäreni luokse ja lohdutti häntä”, Miriamin äiti kertoo.

Myös koulu ja rehtori Zimmermann kieltäytyvät kommentoimasta asiaa. Miksi hän soitti poliisille? Miksi hän ei ottanut ensin yhteyttä vanhempiin? Miksi tyttö vietiin pois luokasta kesken oppitunnin? Hän ei myöskään halua kertoa mitään tästä puhelimessa – koska hän ei saa sanoa mitään. Pitäisikö tästä tehdä poliittinen ennakkotapaus?

AfD vie asian valtiopäiville

Mecklenburg-Vorpommernin osavaltioparlamentin Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen eduskuntaryhmän koulutuspoliittinen tiedottaja Enrico Schult, joka on itse kahden kouluikäisen lapsen isä, aikoo ottaa tapauksen esille ja keskustella siitä osavaltioparlamentin täysistunnossa.

Hän sanoi JF:lle: ”Tämä skandaalimainen tapaus paljastaa, että koulujamme käytetään yhä enemmän ihmisten mielipiteiden nuuskimiseen. Jos opetusministeriöstä todella tuli määräys, sillä on oltava poliittisia seurauksia. Loppujen lopuksi rehtorin pitäisi puolustaa oppilaitaan ja ainakin keskustella ensin heidän vanhempiensa kanssa luottamuksellisesti, eikä soittaa paikalle kolmea poliisia, koska hän on saanut nimettömän ilmiantosähköpostin jostakin oppilaasta.”

Lähde: Junge Freiheit