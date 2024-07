Elon Musk vannoi tuhoavansa ”woke-älyviruksen”, koska se muutti hänen poikansa transsukupuoliseksi

”Minut huijattiin allekirjoittamaan asiakirjoja, joilla annettiin pojalleni Xavierille lupa käyttää murrosiän estolääkkeitä”, Musk sanoi. ”Minulle lähinnä väitettiin, että poikani Xavier tekisi muuten itsemurhan, jos en tekisi niin.”

”Se on aivan käsittämätöntä pahuutta”, Musk sanoi. ”Ihmisten, jotka edistävät tätä, pitäisi joutua vankilaan.”

”Minut huijattiin tekemään tämä, eikä minulle selitetty, että murrosiän estolääkkeet ovat itse asiassa vain sterilisaatiolääkkeitä”, hän sanoi.

”Menetin periaatteessa poikani”, Musk lisäsi. ”He kutsuvat sitä nimellä ‘deadnaming’ syystäkin… poikani Xavier on kuollut. Hänet tappoi woke-älyvirus.”

Haamunimi (engl. deadname, ’kuollut nimi’) tarkoittaa transsukupuolisen ihmisen aiempaa nimeä, jonka hän on vaihtanut sukupuoli-identiteettiinsä sopivaksi.

Muskin Xavier-poika haki nimensä muuttamista ”Vivian Jenna Wilsoniksi” vuonna 2022 18-vuotiaana Kalifornian osavaltiossa.

Xavier ilmoitti nimenmuutoksen syyksi seuraavaa: ”Sukupuoli-identiteettini ja se tosiasia, etten enää asu biologisen isäni kanssa, enkä halua olla sukua biologiselle isälleni enää millään tavalla tai muotoa.”

