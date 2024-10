Ennätysmäärä laittomia maahanmuuttajia jäi tänä vuonna kiinni teeskennellessään olevansa lapsia

Aikuisten maahanmuuttajien määrä, jotka väittävät olevansa lapsiturvapaikanhakijoita, on noussut tänä vuonna ennätyksellisen korkeaksi Britanniassa, ja viranomaiset ovat havainneet yli 1 300 vilpillistä tapausta.

The Sunin raportin mukaan ainakin 1 317 maahanmuuttajaa on vuoden alusta kesäkuun loppuun asti väittänyt itsensä valheellisesti alaikäiseksi, mikä on korkein luku koskaan ja enemmän kuin kaikki vuosina 2017, 2018 ja 2019 ilmoitetut tapaukset yhteensä.

Myydyimmän brittilehden mukaan tänä vuonna 283 aikuista siirtolaista Afganistanista, 282 aikuista Sudanista, 236 aikuista Vietnamista ja 140 aikuista Eritreasta väitti olevansa lapsiturvapaikanhakijoita.

Laittomat maahanmuuttajat käyttävät tätä lisääntyvää käytäntöä usein parantaakseen mahdollisuuksiaan saada oikeus jäädä Britanniaan, sillä turvapaikkahakemuspäätöksissä lapsille myönnetään usein poikkeuslupa.

Maahanmuuttoministeri Dame Angela Eagle myönsi viime viikolla, että tällä hetkellä yksi viidestä laittomasta venepakolaisesta, joka saapuu Britannian rannikolle ylitettyään Englannin kanaalin Ranskasta, väittää olevansa lapsi, ja monet heistä väittävät valheellisesti olevansa lapsia saadakseen ”paremman sopimuksen”.

Puhuessaan työväenpuolueen puoluekokouksessa Liverpoolissa Dame Angela sanoi Daily Mailin mukaan: ”Noin 20 prosenttia veneissä tällä hetkellä vastaan tulevista ihmisistä väittää olevansa lapsia. Kaikki heistä eivät ole.”

”Joten on selvästi annettu signaali, että jos väität olevasi lapsi, saat paremman kohtelun… On olemassa turvallisuuskysymyksiä tavalla tai toisella, jos päästetään aikuisia lasten järjestelmään tai lapsia aikuisten järjestelmään, jotka meidän on yritettävä selvittää.”

Maahanmuuttoviranomaisten epäonnistuminen lapsiksi tekeytyvien maahanmuuttajahuijareiden paljastamisessa on johtanut tappaviin seurauksiin.

Esimerkiksi Lawangeen Abdulrahimzai, tuomittu afganistanilainen murhaaja, sai jäädä Britanniaan laittomasta maahantunkeutumisestaan huolimatta sen jälkeen, kun hän väitti olevansa 14-vuotias orpo, vaikka todellisuudessa hän oli 18-vuotias.

Abdulrahimzai sijoitettiin sijaiskotiin ja lähetettiin kouluun, jossa hän alkoi käyttää seksuaalisesti hyväksi nuoria tyttöjä. Myöhemmin laiton afganistanilainen puukotti ja tappoi merijalkaväkeen pyrkivän Thomas Robertsin vuonna 2022, katso video.

Parsons Greenin terroristi, irakilainen maahanmuuttaja Ahmed Hassan räjäytti pommin vuonna 2017 Lontoon metrossa, jossa loukkaantui 23 ihmistä. Tuomari totesi Hassanista myös, että hän oli esiintynyt valheellisesti lapsena tullessaan Britanniaan ”saadakseen käyttöönsä maahan saapuville lapsille myönnetyt erityiset oikeudet”.

Toisessa merkittävässä esimerkissä maahanmuuttaja, jonka uskottiin olleen 38-vuotias Britanniaan saapuessaan, yritti väittää olevansa lapsiturvapaikanhakija. Avoimia rajoja kannattavat aktivistit yrittivät aluksi väittää, että hän toimi kielitulkkina muille maahanmuuttajille, mutta tämäkin osoittautui myöhemmin vääräksi.

Edellinen konservatiivihallitus oli suunnitellut tiukentavansa maahanmuuttajien tarkastuksia estääkseen heitä huijaamasta viranomaisia ja sallimalla muun muassa röntgenkuvien ja hammastarkastusten käytön heidän todellisen ikänsä määrittämiseksi.

On kuitenkin epäselvää, aikooko uusi vasemmistolainen työväenpuolueen hallitus toteuttaa suunnitelmat. Huolimatta pääministeri Keir Starmerin lupauksista torjua laitonta maahanmuuttoa, yli 10 000 ulkomaalaista on saapunut Britanniaan pienveneillä sen jälkeen, kun Starmerin hallitus tuli valtaan heinäkuussa. Nyt venepakolaisten määrä on noussut tänä vuonna yli 25 000:een.

