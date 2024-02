EU haluaa pakottaa Unkarin hyväksymään vasemmistopuolueiden ulkomaisen rahoituksen

EU ryhtyy jälleen kerran oikeustoimiin Unkaria vastaan – tällä kertaa uuden lain vuoksi, joka kieltää unkarilaisia poliittisia puolueita vastaanottamasta ulkomaista rahoitusta. Euroopan komission mukaan laki on ”unionin demokraattisten arvojen vastainen”.

Unkarin vuoden 2022 vaalien jälkeen kävi ilmi, että Viktor Orbánin oppositio oli saanut vaalikampanjan aikana yli 100 miljoonaa euroa kansainvälisiltä niin sanotuilta kansalaisjärjestöiltä.

Yhdysvalloissa toimiva hämäräjärjestö Action for Democracy antoi Unkarin vasemmisto-oppositiolle yli 50 miljoonaa euroa. Tällä kansalaisjärjestöllä on yhteyksiä juutalaiseen vasemmisto-oligarkki George Sorosiin, Hillary Clintonia lähellä oleviin henkilöihin ja globalistisiin järjestöihin, kuten Council on Foreign Relations -järjestöön.

Amerikansk NGO finansierar Ungerns opposition https://t.co/Ij93ShuyTk — Fria Tider (@friatider) September 23, 2022

Huolimatta siitä, että Unkarin liberaalit, sosialistit ja fasistit liittyivät yhteiseen ja siten hyvin rahoitettuun oppositioliittoon, Orbán ja hänen hallitseva Fidesz-puolueensa saavuttivat murskavoiton.

Ulkomaisen rahoituksen paljastuminen johti siihen, että Unkarissa otettiin joulukuussa käyttöön uusi laki, jolla estetään ulkomaisia etuja rahoittamasta kotimaisia puolueita. Laki hyväksyttiin parlamentissa kolmen neljäsosan enemmistöllä.

Nyt Euroopan komissio on kuitenkin käynnistänyt rikkomusmenettelyn Unkaria vastaan uuden lain vuoksi.

Keskiviikkona antamassaan lehdistötiedotteessa komissio totesi, että se katsoo Unkarin lainsäädännön olevan ”useiden EU:n primaari- ja johdetun oikeuden säännösten vastainen”. Näihin kuuluvat ”unionin demokraattiset arvot, demokratian periaate ja EU:n kansalaisten vaalioikeudet, useat EU:n perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet, kuten oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeus henkilötietojen suojaan, sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, yhdistymisvapaus, EU:n kansalaisten vaalioikeudet, oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeus olla todistamatta itseään vastaan ja lakimiehen ammatinharjoittamisvapaus, unionin oikeuden tietosuojavaatimukset ja useat sisämarkkinoihin sovellettavat säännöt”.

Lähde: Fria Tider