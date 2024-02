EU-johtaja antoi belgialaiselle parlamentin jäsenelle moitteita, koska hän kutsui massamaahanmuuttoa ”organisoiduksi väestönvaihdoksi”

Tom Vandendriessche esitti huomautuksensa viime kuussa kritisoidessaan EU:n sisäasioista vastaavan komissaarin Ylva Johanssonin väitettä, jonka mukaan Eurooppa ”tarvitsee maahanmuuttoa” ikääntyvän väestönsä korvaamiseksi.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola on moittinut belgialaista Euroopan parlamentin jäsentä Tom Vandendriesscheä siitä, että hän on todennut, että EU-komissaari Ylva Johanssonin kehotus lisätä maahanmuuttoa Euroopan ikääntyvän työvoiman torjumiseksi on ”tarkoituksellista ja organisoitua väestönvaihtoa”.

Euroopan parlamentissa Identiteetti ja demokratia -ryhmään kuuluvan flaaminkielisen kansallismielisen Vlaams Belang -puolueen lainsäätäjä kommentoi EU:n sisäasioista vastaavan komissaarin Johanssonin viime kuussa esittämiä huomautuksia, joiden mukaan Euroopan unioni tarvitsee vuosittain vähintään miljoona maahanmuuttajaa täydentääkseen vähenevää työvoimaansa, ja kehotti unionia ”investoimaan edelleen laillisiin kanaviin säännöllistä maahanmuuttoa varten”.

”Nämä ovat komissaari Johanssonin kirjaimelliset sanat: ’Me tarvitsemme maahanmuuttoa. Jos EU:hun suuntautuva maahanmuutto ei lisäänny merkittävästi ja räjähdysmäisesti, me ”kuolemme nälkään'”, Vandendriessche sanoi kommenteista 16. tammikuuta.

”Hän haluaa tuoda Eurooppaan miljoona maahanmuuttajaa lisää niiden miljoonien lisäksi, joita meillä jo on.”

”Näin hän haluaa torjua Euroopan väestön ikääntymistä. Hän siis kirjaimellisesti haluaa, että Euroopan ulkopuoliset kansat korvaavat kutistuvat eurooppalaiset kansat.

”Se on määritelmällisesti korvaavaa maahanmuuttoa, joka on synonyymi väestönvaihdolle”, belgialainen Euroopan parlamentin jäsen lisäsi.

Vandendriesschen tulkinta komissaarin lausunnoista sai osakseen raivokasta kritiikkiä Euroopan parlamentin vasemmistolaisilta jäseniltä, muun muassa hollantilaiselta Sophie in ’t Veldiltä, joka syytti häntä ”natsiterminologian käytöstä”.

Parlamentti tutki tämän jälkeen flaamilaista poliitikkoa väitetyn ”vihapuheen” vuoksi. Tutkinta on nyt saatu päätökseen, ja parlamentin johtaja Metsola antoi hänelle huomautuksen.

”Ei ole ensimmäinen kerta, kun tämän ilmaisun käyttönne on herättänyt työjärjestyspuheenvuoron täysistunnossa”, Euroopan parlamentin puhemies kirjoitti Vandendriesschelle 8. helmikuuta lähettämässään kirjeessä. ”Tällaista kielenkäyttöä, joka liittyy Euroopan historian synkimpiin aikoihin, ei voida hyväksyä.

”Euroopan parlamentin jäsenten on aina otettava huomioon, millaisen vaikutuksen heidän puheensa tekevät kansalaisiin ja mitä tunteita ne voivat herättää. Meillä on suuri vastuu, kun käytämme puheenvuoron, säilyttää Euroopan parlamentin maine.

”Olemme kansalaisillemme ja parlamentille velkaa sen, että käyttäydymme kunnioittavasti ja arvokkaasti. Siksi pyydän teitä pidättäytymään tällaisista lausunnoista tulevaisuudessa”, Metsola totesi lopuksi.

Termiä ”väestönvaihto” käytetään yhä useammin kuvaamaan liberaalien länsimaiden hallitusten omaksuman avoimien rajojen maahanmuuttopolitiikan vaikutuksia, vaikka eurooppalaiset vasemmistoliberaalit johtajat usein moittivat termin käyttäjiä ja se halutaan nopeasti leimata ”äärioikeiston salaliittoteoriaksi”.

Tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa odotettavissa oleva oikeistopopulismin nousu samaan aikaan, kun useissa jäsenvaltioissa on ennennäkemätön määrä maahanmuuttoa ja turvapaikkahakemuksia, on ehkä osoitus siitä, että väestönvaihdon käsite on saanut vastakaikua eurooppalaisten äänestäjien keskuudessa.

