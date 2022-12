EU uhkaa sulkea Twitterin

Elon Musk on kohdannut uuden uhan pyrkimyksilleen palauttaa sananvapaus Twitteriin, tällä kertaa EU:n taholta. EU-komissio on uhannut Twitterin uutta omistajaa Elon Muskia, että se kieltää Twitterin koko EU:n alueella, jos hän ei toteuta sananvapauden rajoituksia. Tällaisia rajoituksia ovat esimerkiksi tiettyjen käyttäjien estäminen ja EU:n ”ongelmallisina” pitämien viestien poistaminen.

Ranskalainen EU:n digitaaliasioista vastaava komissaari Thierry Breton saneli Muskille videokonferenssissa, että Twitterin on osallistuttava massasensuuriin, jos se haluaa toimia Euroopassa. Breton hekumoi Muskille jo pian sen jälkeen, kun tämä oli ostanut Twitterin, että ”lintu lentää meidän sääntöjemme mukaan”.

In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules. #DSA https://t.co/95W3qzYsal

Breton nojaa voimakkaasti EU:n uuteen digitaalipalvelulakiin (Digital Services Act), joka rajoittaa laajasti sananvapautta verkossa ”vihapuheen torjunnan” varjolla. DSA antaa EU:lle mittavat valtuudet sensuroida poliittisia toisinajattelijoita ja puhetta, jota se pitää uhkana vasemmistoliberaalin vallanpitäjille.

Financial Timesin mukaan, jos Musk toteuttaa suunnitelmansa armahtaa käyttäjät, palvelu estetään EU:ssa. Muihin mahdollisiin toimenpiteisiin kuuluu massiivinen 6 prosentin sakko Twitterin maailmanlaajuisista tuloista.

Musk sanoi hiljattain aiemmin tällä viikolla, että ”jos sananvapaus menetetään Amerikassa, edessä on tyrannia”. Eurooppa näyttää kuitenkin päihittävän Yhdysvaltojen vasemmiston pyrkimykset palvelun kaatamiseksi.

This is a battle for the future of civilization. If free speech is lost even in America, tyranny is all that lies ahead.

