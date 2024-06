EU-vaalien vaalipäivä on tänään

Sunnuntai 9.6. on europarlamenttivaalien eli EU-vaalien vaalipäivä. Äänestää voi klo 9−20. Alustavia tulostietoja Suomen vaaleista julkaistaan vaali-iltana kello 20 alkaen.

Ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa löytyvät oikeusministeriön tulospalvelusta. Ehdokaslista on esillä myös äänestyskopissa. Ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa. Vaaleissa valitaan Suomesta Euroopan parlamenttiin 15 jäsentä viideksi vuodeksi.

Äänioikeus EU-vaaleissa

EU-vaaleissa äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla ja äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneella EU-kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.6.2024. Äänioikeutettu saa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa, joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu. Vaaleissa äänioikeutettuja on Suomessa noin 4,5 miljoonaa.

Vaalipäivänä 9.6. voi äänestää vain äänioikeusilmoituksessa mainitussa äänestyspaikassa

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9−20. Jos äänestyspaikassa on jonoa, kaikkien äänestäjien, jotka ovat ennen kello 20 tulleet paikalle odottamaan äänestysvuoroaan, annetaan äänestää.

Tieto vaalipäivän äänestyspaikasta löytyy äänioikeusilmoituksesta ja Digi-ja väestötietoviraston äänestyspaikkapalvelusta osoitehaulla tai kotiosoitteen mukaan.

Äänioikeusilmoitus on lähetetty joko postitse tai Suomi.fi -palveluun. Ilmoitus lähetetään Suomi.fi-palveluun, jos äänestäjä on ilmoittanut haluavansa viranomaistiedotteet sähköisesti. Lisätietoa suomi.fi-palvelusta löytyy osoitteesta suomi.fi/viestit.

Vaaleista ja äänestämisestä voi kysyä myös oikeusministeriön palvelunumerosta 0800 9 4770 tai Whatsapp-viestillä numerosta 050 438 8730.

Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään äänestyspaikalla. Henkilöllisyyden voi todistaa virallisella kuvallisella asiakirjalla, kuten ajokortilla, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla. Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia varten tarvitaan passikuva, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Alustavia tulostietoja julkaistaan oikeusministeriön tulospalvelussa 9.6. kello 20 alkaen

Suomen EU-vaalien tuloslaskentaa voi seurata oikeusministeriön tulospalvelussa ja tiedotusvälineistä. Vaali-illan aikana tulostiedot täsmentyvät ääntenlaskennan etenemisen mukaan. Tulospalvelussa julkaistaan puolueiden äänimäärät, ääniosuudet ja paikkamäärät sekä ehdokkaiden äänimäärät koko maassa, vaalipiireittäin, kunnissa ja äänestysalueilla.

Vaali-illan aikana julkaistavat tulokset ovat alustavia.

Tarkastuslaskenta suoritetaan vaalipiirilautakunnissa vaalipäivää seuraavana maanantaina 10.6. Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa vaalien koko maan tuloksen ja kirjoittaa valituille valtakirjat keskiviikkona 12.6. Euroopan parlamentin uusi toimikausi alkaa virallisesti tiistaina 16.7.2024.

Tulostiedot julkaistaan laskennan valmistuttua myös ladattavina CSV-tiedostoina.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Laura Nurminen, p. 0295 150 008, etunimi.sukunimi@gov.fi

erityisasiantuntija Elina Rissanen, p. 0295 150 248, etunimi.sukunimi@gov.fi

vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. 0295 150 128, etunimi.j.sukunimi@gov.fi

Oikeusministeriö