Euroopan unioni ilmoittaa 7,4 miljardin euron tukipaketista Egyptille

Euroopan unioni ilmoitti sunnuntaina 7,4 miljardin euron tukipaketista rahapulasta kärsivälle Egyptille, koska se pelkää, että taloudellinen paine ja konfliktit sekä kaaos naapurimaissa voivat ajaa lisää siirtolaisia Euroopan rannoille.

Egyptin viranomaisten mukaan paketti on määrä allekirjoittaa Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin sekä Belgian, Italian, Itävallan, Kyproksen ja Kreikan johtajien vierailun aikana.

Glad to be in Cairo to mark a new milestone in the EU-Egypt strategic partnership.

With Egypt’s political and economic weight and its strategic location in a very troubled neighbourhood,

the importance of our relations will only increase over time. pic.twitter.com/531yNW6d0e

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024