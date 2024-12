Eurooppa on saanut tarpeekseen monikulttuurisuudesta – on aika tiukalle rajapolitiikalle ja paluumuutolle

Magdeburgissa tapahtunut isku joulumarkkinoille on jälleen osoitus siitä, että elämme yhteiskuntakokeilun keskellä, joka ei yksinkertaisesti toimi. Meitä ei ole suunniteltu evoluution toimesta elämään monikulttuurisissa helveteissä, joissa rikollisuus on osa normaalia arkea ja terrorismikaan ei tule enää yllätyksenä.

Monikulttuurinen kokeilu ei ole kestänyt kuin pienen hetken Euroopan historiassa, mutta se on kuluneiden vuosikymmenien aikana osoittanut jo riittävän moneen kertaan, ettei se toimi. Kyseessä on yksinkertaisesti ympäristölleen haitallinen ilmiö.

Monikulttuurisuus ei auta niiden alueiden hätätilaa, mistä ”uudet eurooppalaiset” tänne tulevat. Tietyt alueet ovat olleet vuosikymmenten yli jatkuvasti eri muotoisessa kaaoksessa, ja tätä samaa kaaosta on tuotu aktiivisesti myös Euroopan kaduille.

Kysymys kuuluukin, että miksi? Miksi Euroopasta halutaan muuttaa kaoottinen maanosa? Mikä velvollisuus meillä on maksaa siitä, että omat maamme tuhotaan, lapsemme murhataan ja perintömme hävitetään? Kuka tästä hyötyy, ja kuka tätä haluaa puolustaa?

Lähi-idässä on alkamassa uusi, aktiivinen sekasorron vaihe Assadin kaatumisen myötä. Alueella soditaan useammassa maassa ja se meinaa sitä, että uudet pakolaisaallot ovat jo matkalla tänne.

Me kuitenkin sanomme ei! Me emme kaipaa tänne turvattomuutta. Me emme halua yhtäkään elätettävää lisää. Me emme kaipaa tänne terroristeja.

Me kaipaamme tiukkaa rajapolitiikkaa. Meillä on riittävästi talousongelmia ilman, että maksamme vielä lisää veroja ihan vain hyväntekeväisyyden vuoksi. Me haluamme aloittaa paluumuuton aikakauden, jolla taataan eurooppalaisten tulevaisuus myös jatkossa. Tahdomme elää omiemme parissa. Emme tahdo olla pakotettuja pelkäämään heitä, jotka eivät kunnioita kulttuuriamme, lakejamme tai käytäntöjämme.

Muistakaa antaa äänenne tulevaisuuden vaaleissa sellaiselle poliitikolle, joka avoimesti ajaa paluumuuttoa.