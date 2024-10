Fortum yritti kaapata vallan Kemijoki-yhtiössä

Energiajätti Fortum yritti viime hallituskaudella ostaa Kemijoki-yhtiön osakkeet valtiolta, kertoo Helsingin Sanomat (HS). Yritys kuitenkin torpattiin valtion omistajaohjausosastolla.

Kemijoki on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja ja määräysvalta yhtiössä on valtiolla, joka omistaa yli puolet äänivallasta.

Kemijoki toimii niin sanotulla Mankala-periaatteella eli tuottaa sähköä omistajilleen omakustannushintaan. Omistajien joukossa on lappilaisten kuntien Lapin Sähkövoima sekä UPM. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, joista A-osakkeet antavat oikeuden yhtiön tuottamaan sähköön ja B-osakkeet äänivaltaa. B-sarjan osakkeet ovat pääosin valtiolla. Fortum omistaa 28 prosenttia Kemijoen osakepääomasta, mutta sen omistuksista suurin osa on A-sarjan osakkeita.

Kemijoen muut osakkaat yrittivät ostaa valtion omistuksen itselleen myös Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella, mutta kauppa kaatui muun muassa siihen, ettei hinnasta syntynyt sopua.

Sanna Marinin (sd.) hallituskaudella Fortum yritti hankkia osakkeet suoraan, ilman muita Kemijoen osakkaita. Fortum olisi tuolloin saanut itselleen 78 prosenttia osakepääomasta, HS kirjoittaa.

Valtio ei kuitenkaan ole valmis päästämään otettaan Kemijoki-yhtiöstä, jonka arvo lasketaan miljardeiksi euroiksi. Valtio esitti keväällä julkaistussa omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä, että valtion omistusosuuden Kemijoessa tulee olla vähintään 33,4 prosenttia.

