Haastattelussa Alberto Palladino – CasaPound

Kansallismielisten liittouman Operaatio Kotkanpesä -seminaarin, joka järjestettiin 12.11.2022 italialaispuhujat Alberto Palladino ja Andrea Bonazza edustavat CasaPound-järjestöä, joka tunnetaan talonvaltauksistaan. CasaPoundin aktivistit ovat pohjimmiltaan anarkisteja ja sosialisteja, jotka vihaavat kommunisteja. Järjestön tavoitteena on luoda omia rakenteitaan nykyisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Kansalaisen haastattelusarjan toisessa osassa julkaistaan Alberto Palladinon haastattelu. Edellisessä osassa julkaistiin saksalaisen Julian Benderin haastattelu.

Tervetuloa Suomeen. Kuinka matkanne on sujunut?

Kiitokset kutsusta. On hienoa olla täällä. Olen täällä ensi kertaa. Matka on sujunut hyvin ja olen iloinen päästessäni näkemään Suomen ensimmäistä kertaa elämässäni. Lupaan tulla takaisin paremmalla ajalla.

Kenties sitten, kun meillä on Kotkanpesä, voit tulla kylään?

Toki. Toivon, että se tapahtuu pian. Niin pian kuin mahdollista. Ja on hyvä asia, että te suunnittelette toimintanne tällä tavalla, koska meidän tulee saada pysyvä jalansija yhteiskunnissamme ja meidän tulee saavuttaa jotain pitkäikäistä ja ylisukupolvista.

Kaikista täällä tänään olevista järjestöistä teillä on suurin määrä kiinteistöjä. Voisin jopa sanoa, että se on osa teidän järjestönne syvintä olemusta. Oletko samaa mieltä?

Meillä on niin paljon kiinteistöjä, koska Italiassa erityisesti on välttämätöntä olla läsnä kadulla ihmisten keskuudessa, tavata ihmisiä ja pitää omia julisteita, omaa tuotantoa näkyvillä. Neuvo, jonka haluan antaa on; lopettakaa järjestöjenne rahan tuhlaaminen vuokramaksuihin ja keskittykää strategiassanne rakennusten ostamiseen, koska vain näin pystytte kerryttämään varallisuutta pitkällä aikavälillä.

Sanoit esityksessäsi teidän vaihtaneen strategiaa vuokraamisesta omistamiseen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuinka kauan ehditte harjoittaa aiempaa strategiaa?

Olemme olleet kiinteistöissä vuokralla viimeiset kolmekymmentä vuotta, joten tiedämme hyvin kuinka paljon rahaa saadaan kulumaan 180:n rakennuksen vuokraan Italiassa, jossa hinnat ovat nykyään korkeat. Haluan toistaa tämän; Vuokramaksuihin käytetty raha on pitkällä aikavälillä tuhlattua rahaa. On parempi omistaa yksi rakennus sadan vuoden ajan, kuin vuokrata sata rakennusta yhden vuoden ajan, koska jälkimmäisessä esimerkissä järjestönne varat loppuvat ja toimintanne lakkaa.

Minkälaista toimintaa harjoitatte näissä kiinteistöissä?

Monen eri tyyppistä toimintaa. Meillä on esimerkiksi järjestön päämajat, joista hallinnoidaan CasaPoundin julkista toimintaa. Meillä on kirjakauppoja, kahviloita, elokuvateatteri ja kuntosali. Yritämme luoda monipuolista tarjontaa ihmisille.

Mitä muita strategiamuutoksia tai tulevaisuuden suunnitelmia teillä on?

Taloudellisen toiminnan kasvattaminen. Meillä tulisi olla aina kiinteistön ostamiseen tarvittava rahasumma valmiina. Aiomme myös luoda yhdistykset hallinnoimaan näitä ostettuja kiinteistöjä. Tavoitteenamme on jonain päivänä olla jonkinlainen valtiovaltaan verrannollinen toimija. Meillä tulisi olla omat yrityksemme, jotta voisimme olla taloudellisesti mahdollisimman itsenäisiä ja, jotta voisimme itse vaikuttaa taloudelliseen kamppailuun kaupungeissamme ja maassamme.

Kiinteistöjen hallinnoimiseen tottuneena toimijana, mitkä olisivat mielestäsi sellaisia amatöörivirheitä, mitä meidän tulisi välttää?

Yksi suurimmista virheistä mitä itse teimme aikanaan, oli kiinteistön hallinnan vastuiden antaminen yhdelle miehelle. Hän joutuu pyhittämään kaiken aikansa rakennuksen hallinnoimiseen ja ylläpitoon, eikä sellaisen vaatiminen ole realistista. Rakennuksen ylläpito on tiimityötä. Teidän tulee huolella suunnitella rakennuksen ylläpidon vastuunjako, koska jos kaiken sysää yhden harteille, projekti epäonnistuu varmasti. Taakka tulee jakaa.

Tuleeko vielä jotain muuta mieleen?

Kun teillä on kiinteistö, teidän tulee suojella sitä myös omilta virheiltänne. Esimerkiksi, jos ostatte talon, se on teidän, mutta jos siellä tapahtuu jotain outoa tai, jos viranomaiset edes epäilevät siellä tapahtuvan jotain outoa, asetatte itse talonne vaaraan. Joten kun teillä viimein on se talo, teillä on myös suuri vastuu käyttää sitä normaalilla tavalla ja hyvien tapojen mukaisesti. Vaikka olisittekin radikaaleja. En sano, että teidän tulisi lakata olemasta radikaaleja, mutta muistakaa, että raha tai omistusoikeus eivät suojele kiinteistöänne ikuisesti. Teidän tulee ostaa talo ja sen jälkeen suojella sijoitustanne omilla toimillanne. Olkaa niin radikaaleja kuin mahdollista, kunhan vain turvaatte kykynne toimia seuraavat sata tai tuhat vuotta.

Älkää tehkö mitään hölmöä?

Älkää tehkö mitään hölmöä. Hölmöily tuhoaa toiminnan.

Voit lahjoittaa rahaa keräykseen seuraavin tiedoin:

Tilinumero: FI13 4500 0010 1552 70

Saaja: Kansallismielisten liittouma ry

MobilePay: 18898

Lupanumero: RA/2021/1043