Hallitus päätti lakkauttaa yöpäivystyksen viidellä paikkakunnalla – päätös on aiheuttanut tyrmistystä etenkin Kouvolassa

Ensihoitaja Anssi Hapuli tyrmistyi hallituksen päätöksestä. ”Aivan älytöntä ja vaarallista”, Hapuli kommentoi Ilta-Sanomille.

Näin kiteyttää ensihoitaja Anssi Hapuli ajatuksensa hallituksen suunnitelmista lakkauttaa yöpäivystys Kouvolan Ratamokeskuksessa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Hallitus päätti sen ja neljän muun yöpäivystyksen lakkauttamisesta viime viikon kehysriihessä.

Jatkossa Kouvolan seudun asukkaat joutuvat yöllä sairastuessaan hakeutumaan Kymenlaakson keskussairaalaan Kotkaan. Esimerkiksi Kouvolan Jaalasta yöpäivystykseen olisi matkaa 90 kilometriä aiemman 40 kilometrin sijaan.

Päätös on otettu Kouvolassa tyrmistyneenä vastaan. Kouvolan yöpäivystyksen lakkauttamista vastustava Facebook-ryhmä on kerännyt muutamassa päivässä yli 7 500 ihmistä.

”Sapettaa vietävästi. Ensihoidon työkuorma on jo nyt aivan älytön. Päätös vaarantaa potilasturvallisuuden ja lisää riskejä ja sairaanhoidon kuormitusta entisestään”, Hapuli kertoo IS:lle.

Hapuli työskentelee ensihoidon lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa, mutta hän toimii säännöllisesti myös ensihoitajana Kouvolan alueella.

Erityisen vaarallisen lopettamispäätöksestä tekee Hapulin mielestä se, että sitä perustellaan säästöillä, vaikka niiden sijaan on luvassa lisäkustannuksia.

”Ambulansseja ja ensihoitajia on saatava alueelle lisää. Lisäksi ensihoidon lisäyksiköille on saatava jostakin säilytystilaa; Kouvolan pelastuslaitoksen tai hyvinvointialueen tilat eivät tule nykyisellään riittämään”, Hapuli sanoo.

”Lisäksi Kotkan päässä yöpäivystys ja vuodeosasto ovat jo valmiiksi aivan tukossa. Myös sinne tarvitaan lisää tilaa ja henkilökuntaa.”

Kymenlaakson hyvinvointialueen johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa arvioi Ylelle, että ensihoidon kustannukset voivat nousta miljoonilla euroilla.

Hapuli ymmärtäisi sulkemisen, jos Kouvolan yöpäivystyksessä olisi pyöritelty peukaloita yöt tyhjän panttina. Mutta ei olla, hän sanoo.

”Sekä Kouvolan että Kotkan yöpäivystykset ovat jo nyt kuormittuneet. Kouvolan yöpäivystyksen lakkauttaminen on valtavan iso leikkaus”, Hapuli sanoo.

Kouvolan lisäksi yöpäivystykset loppuvat Iisalmessa, Jämsässä, Raahessa ja Varkaudessa.

Ministeriön työryhmän mukaan sairaala- ja päivystysverkon muutoksilla saavutettaisiin yli 26 miljoonan euron säästöt vuodesta 2026 alkaen.

Potilasturvallisuus vaarantuu koko alueella

Kouvolassa muutokset koskevat kuitenkin suurta määrää ihmisiä. Kymmenen kilometrin säteellä Kouvolan Ratamokeskuksen sairaalasta asuu 50 000 ihmistä ja koko Kouvolassa noin 80 000. Koko maakunnassa on noin 159 000 asukasta.

Kouvolassa sijaitsee myös Suomen suurin varuskunta, Karjalan prikaati Vekaranjärvellä.

Hapuli pelkää, että yöpäivystyksen lakkauttaminen vaarantaa potilasturvallisuuden, koska viiveet hoitoon pääsyssä kasvavat.

”Yöpäivystyksen lakkauttaminen Kouvolasta tarkoittaa jatkossa aivan älytöntä ambulanssirallia Kouvolan ja Kotkan välillä. Siinä ei ole mitään järkeä, kun meillä olisi Kouvolassa uudet, hienot tilat, jossa potilaat voitaisiin hoitaa nopeasti ja tehokkaasti.”

Kouvolan Ratamokeskuksen sairaala valmistui vasta toukokuussa 2022. Hapuli kertoo, että sairaalassa on nykyaikaiset tilat ja laitteet sekä ammattitaitoinen henkilökunta.

”Olemme esimerkiksi voineet tehdä sähköisiä rytminsiirtoja eteisvärinäpotilaille ja on myös kuvantamislaitteet, jos on epäily aivoinfarktista. Öisin on voinut pyytää konsultaatioapua Husista.”

Kaikki yölliset päivystystehtävät eivät tietenkään ole dramaattisia. Tyypillisesti paljon yöpäivystyksessä hoidetaan esimerkiksi vanhusten äkillistä yleistilan heikkenemistä. Alueella asuu paljon ikääntynyttä väestöä.

Toinen tyypillinen ryhmä ovat humalaiset, jotka joutuvat tikattaviksi tapaturmien tai tappelujen jäljiltä. Tulevaisuudessa heidänkin hoitamiseen menee enemmän aikaa.

”Jos ensihoidon yksikkö lähtee viemään potilasta Kouvolasta Kotkaan, keikkaan menee kolme tuntia, kun Kouvolassa sama potilas olisi hoidettu tunnissa. Samaan aikaan joku hätäpotilas voi jäädä hoitamatta, kun ensihoito on tunteja kiinni toisessa tehtävässä”, Hapuli sanoo.

Lähde: IS, Yle