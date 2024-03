Hiilimiljardööri rakentaa nyt maailman suurinta vihreän energian puistoa

Megavoimalaitos on yli 400 km²:n kokoinen, ja se tulee toimittamaan puhdasta energiaa 16 miljoonalle kotitaloudelle. Hankejohtaja Adanille ei ole muuta vaihtoehtoa.

Maailman suurin voimalaitos rakennetaan Intian ja Pakistanin rajalla sijaitsevalle Gujaratin suola-aavikolle. Avaruudesta käsin näkyvän megahankkeen on määrä tuottaa vihreää sähköä 16 miljoonalle kotitaloudelle alueella pelkästään viidessä vuodessa.

Khavdan kylän lähellä sijaitsevan hankkeen mittakaava on ylivoimainen jopa vastuuhenkilölle. ”En edes yritä tehdä matemaattisia laskutoimituksia”, Sagar Adani sanoi CNN:n haastattelussa viime viikolla. Täysin laajennettuna aurinkosähkömoduulit ulottuvat niin kauas kuin silmä kantaa – vain valtavat tuuliturbiinit katkaisevat sen.

30-vuotias Sagar on Adani Green Energy Limitedin (AGEL) johtaja ja Aasian toiseksi rikkaimman miehen Gautam Adanin veljenpoika. Hänen setänsä miljardiluokan omaisuus on peräisin pääasiassa hiilen tuonnista, mutta perheimperiumiin kuuluu nyt myös lentokenttiä, voimalaitoksia, sementtitehtaita ja mediayhtiöitä.

20 miljardia dollaria aurinko- ja tuulipuistoihin

Adanien tuottoisa bisnes likaisen energian kanssa muuttuu tulevaisuudessa puhtaammaksi – Times of India -lehden mukaan 70 prosenttia konsernin kokonaisvoitoista on tarkoitus ohjata uusiutuvien energialähteiden laajentamiseen. Pelkästään Gujaratin jättimäiseen tuuli- ja aurinkopuistoon on budjetoitu 20 miljardia dollaria.

”Alue on niin laaja ja saastumaton, ettei siellä ole villieläimiä, kasvillisuutta eikä asutusta. Tämän maan hyödyntämiselle ei ole parempaa vaihtoehtoa”, 30-vuotias projektipäällikkö toteaa. Sekä vuotuinen auringon säteily että jatkuva tuuli tarjoaisivat ihanteelliset olosuhteet tällaiselle vihreän energian puistolle.

Intia kaipaa energiaa

Intian energiankulutus on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteen jälkeen. Sen 1,4 miljardin asukkaan kulutus henkeä kohti on silti alle puolet maailman keskiarvosta. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA ) arvioiden mukaan maapallon nopeimmin kasvava talous on kuitenkin ylittänyt kaikki muut kansakunnat seuraavien 30 vuoden aikana.

Tällä hetkellä Intian talouskasvu perustuu edelleen valtaosin fossiilisiin polttoaineisiin, sillä pelkästään hiilivoiman osuus energialähteistä on 70 prosenttia. Intialla ei kuitenkaan ole varaa tähän pitkällä aikavälillä, minkä vuoksi pääministeri Narendra Modi keskittyy voimakkaasti myös uusiutuviin energialähteisiin. Vuoteen 2030 mennessä puolet maan sähkönkulutuksesta pitäisi kattaa auringolla, tuulella ja vedellä.

Siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista on väistämätöntä

”Intialla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tarttua asioihin nyt käsittämättömän suuressa mittakaavassa”, korostaa AGELin toimitusjohtaja Sagar Adani. Hänestä energiamurrokselle ei ole vaihtoehtoa. Intian ennustettu talouden nousu öljyn, hiilen ja kaasun varassa tekisi lopun maailmanlaajuiselle ilmastolle. Hän varoittaa: ”Jos Intia tekisi niin kuin Kiina, Eurooppa ja Yhdysvallat ovat tehneet, meillä kaikilla olisi edessämme hyvin, hyvin synkkä tulevaisuus ilmaston kannalta”.

Kaikista ympäristöystävällisistä sitoumuksistaan huolimatta Adani Group jatkaa tällä hetkellä kaksitahoista lähestymistapaa. Täydellinen siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin ei ole vielä vaihtoehto, he sanovat. Myös pääministeri Modi jarruttaa täydellistä luopumista. Intia haluaa olla täysin hiilidioksidineutraali vasta vuonna 2070 – paljon myöhemmin kuin muut kehitysmaat.

Lähde: CNN, Times of India