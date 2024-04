IDF:n entinen lehdistöpäällikkö: Ruotsalaisten täytyy oppia, että juutalaisilla on valta

Israelin puolustusvoimien (IDF) entinen lehdistöpäällikkö Jonathan Conricus puhuu juutalaisvallasta ja ruotsalaisista Dagens Nyheterin haastattelussa.

Malmössä kasvanut Jonathan Conricus esiintyi usein sekä ruotsalaisissa että kansainvälisissä tiedotusvälineissä Gazan sodan kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

IDF:n tiedottajana hän jakoi israelilaisen näkemyksen sodasta. Hän muun muassa ”vahvisti” Israelin väärän propagandatarinan, jonka mukaan Hamas olisi mestannut vauvoja 7. lokakuuta. Tällä propagandalla pyrittiin tukahduttamaan Israelin sodankäynnin kritiikki sodan alussa.

Nyt Jonathan Conricuksella on uusi työpaikka Foundation for Defence of Democracies -järjestössä. Tämä on yksi uusikonservatiivisista juutalaisista lobbausryhmistä Yhdysvalloissa, jonka tehtävänä on saada Yhdysvaltain hallitus ja kongressi ryhtymään sotaan Israelin vihollisia vastaan.

DN:n haastattelussa 45-vuotias kertoo, miten erilaista on olla juutalainen Yhdysvalloissa verrattuna Ruotsiin.

Hän sanoo, että hänet on ”juuri kutsuttu matkalle AIPAC:n – tiedättehän, ”juutalaislobbauksen” – toimesta”, jota hänen mielestään ”mustamaalataan ruotsalaisessa mediassa”.

SVT:tä kritisoitiin voimakkaasti vuonna 2017 sen jälkeen, kun Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Erika Bjerström kuvaili ”erittäin vahvaa juutalaislobbausta” Yhdysvalloissa. Ruotsin antisemitismin vastainen komitea (SKMA) totesi, että termi ”juutalaislobbaus” lietsoi antisemitismiä, ja SVT joutui poistamaan tekstin.

Jonathan Conricusilla ei kuitenkaan ole mitään ongelmaa kuvata Yhdysvaltojen juutalaislobbausta juutalaiseksi. Hän ei myöskään kiellä, että lobbauksella on vaikutusvaltaa. Päinvastoin.

”Ruotsissa ei ole juutalaislobbausta. Ruotsalaiset eivät ole tottuneet siihen, että juutalaisilla on valtaa, että he seisovat suorassa, katsovat ihmisiä silmiin ja sanovat: ”Minä olen täällä johdossa”. Ruotsalaiset eivät tunne tällaisia juutalaisia”, hän sanoo DN:lle ja jatkaa:

”Mutta he ovat täällä. Varsinkin New Yorkissa. Ruotsalaiset eivät ymmärrä, että on juutalaisia, jotka järjestäytyvät, tekevät aloitteita, uskaltavat, joilla on valtaa ja jotka käyttävät valtaa.”

Hän jatkaa, että toivoisi useampien ihmisten osallistuvan AIPAC:n poliittiseen konferenssiin ja todistavan, ”kuinka amerikkalaiset poliitikot nousevat 18 000 ihmisen eteen ja selittävät Yhdysvaltojen ja Israelin suhteiden tärkeyttä”.

Conricuksen mukaan Gazan ja Egyptin tapahtumat ovat vain ”sivuseikka”. ”Todellinen esitys” on saada Yhdysvallat sotaan Israelin päävihollista Irania vastaan. Sen sijaan, että taisteltaisiin ”pikkulapsia” – eli Iranin proxy-ryhmiä – vastaan, on kyse ”isän huolehtimisesta”, kuten hän asian ilmaisee.

Lähde: Fria Tider