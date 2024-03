Ikea hakee monimuotoisuutta – vain ulkomaalaissyntyiset kesätyöntekijät tervetulleita töihin

Ruotsalaisilla ja puoliruotsalaisilla ei ole pääsyä Ikeaan töihin. Näin voidaan tiivistää Ikean Karlstadin kesätyöohjelma. Huonekalujätti on kääntynyt kunnan ja työvoimatoimiston puoleen rekrytointiprosessissa, johon vain ulkomaalaistaustaiset ovat tervetulleita.

”Ajatuksena on, että Ikeaan halutaan monimuotoisuutta. Siksi me autamme”, kunnan työvoimaneuvoja Iréne Mattsson kertoo Samnyttille.

Anna on työtön ja asuu Karlstadissa. Tämän vuoden helmikuun alussa hän sai tarjouksen, jonka mukaan kaupungin Ikea-tavaratalo etsi useita kesätyöntekijöitä tulevaa sesonkia varten. Ensi silmäyksellä hän on ilahtunut uutisesta.

”Hienoa, ajattelin”, Anna sanoo Samnyttille.

Työttömäksi jääneen karlstadilaisen naisen mielestä kesätyö Ikeassa sopisi hänelle täydellisesti. Hänellä on aiempaa kokemusta myymälästä, ja hän näkee siinä mahdollisuuden saada jalansijaa työmarkkinoilla. Hän on hyvin innokas löytämään työpaikan.

”Etsin töitä ympäri Ruotsia. En ole sellainen, joka istuu ja ajattelee, etten uskalla lähteä liikkeelle. Jos löydän työpaikan, muutan huomenna”, Anna sanoo.

Syntynyt väärässä maassa

Mutta kun Anna ottaa selvää Ikean tarjoamista työpaikoista, hän joutuu pettymään. Hän ei ole tervetullut hakemaan niitä. Syynä on se, että hän on syntynyt väärässä maassa.

Työpaikkoja on julistettu haettavaksi niin sanottuna ”urapolkuna” Ikean, Ruotsin työvoimahallinnon ja Karlstadin kunnan yhteistyönä, ja vaatimusten mukaan hakijan on oltava ”ulkomaalaissyntyinen”, jotta hänet voidaan ottaa huomioon.

Anna on syntynyt Ruotsissa, joten hän ei voi hakea ilmoitettuja paikkoja.

Ilmoitus on pettymys Annalle.

”Se on turhauttavaa, kun tuntuu, että sinulla on niin paljon annettavaa. En halua kehuskella itseäni, mutta olen lahjakas ihminen. Minulla on järki päässä. En voi käsittää, että on täysin mahdotonta saada töitä, Anna kertoo Samnyttille ja toteaa:

”Minua vituttaa niin paljon!”

Suuri kiinnostus kesätyöpaikkoja kohtaan

Iréne Mattsson on työnohjaaja Karlstadin kunnan työvoimatoimistossa. Hän on toinen niistä kahdesta yhteyshenkilöstä, jotka mainitaan Ikean ulkomaalaistaustaisille suunnatuissa työpaikkailmoituksissa.

Ilmoituksissa mainitaan, että kyseessä ovat ”kesäajan määräaikaiset työpaikat”, mutta työvoimaneuvoja viittaa sen sijaan neljään ilmoitettuun työpaikkaan harjoittelupaikkoina.

”Kyseessä on kahdeksan viikon harjoittelu, jossa pääsee tutustumaan Ikeaan, sekä logistiikkaan että ruokaan”, hän selittää.

Iréne Mattssonin mukaan kiinnostus neljää kesätyöpaikkaa kohtaan on ollut melko suurta.

”Tiedotustilaisuudessa oli noin 24 ihmistä, kun Ikea kertoi meille työpaikoista ja siitä, millaista on työskennellä Ikeassa”, hän kertoo.

”Ikeassa halutaan monimuotoisuutta”

Iréne Mattsson kertoo, että juuri Ikea on ilmaissut toiveen, että kunta ja työvoimatoimisto auttaisivat heitä löytämään ei-ruotsalaisia työntekijöitä.

”Ajatuksena on, että he haluavat moninaisuutta Ikeaan. Siksi me autamme”, hän sanoo.

Etkö näe siinä mitään syrjivää?

”Ei, ei, ei todellakaan.”

Jos Ikea olisi sanonut haluavansa vain ruotsalaista, vaaleaa ja sinisilmäistä henkilökuntaa, olisitko auttanut siinä?

”Katsomme, mitä yritys etsii, ja sitten yritämme tehdä yhteistyötä, jos voimme.

Tämän jälkeen Iréne Mattsson kieltäytyi vastaamasta lisäkysymyksiin Samnyttille.

”Kuin isku kasvoihin”

Anna kokee tulleensa syrjityksi etnisen alkuperänsä vuoksi. Hänen mielestään on väärin, että Ikea kohtelee häntä eri tavalla, koska hän on ruotsalainen, ja että pitäisi olla ohjelmia myös muille kuin ulkomailla syntyneille työttömille.

”En voi edes hakea työtä. Mitä nämä ihmiset oikein tekevät? Onko tämä edes laillista? Saavatko he tehdä näin? Tähän minä nyt reagoin! Se on kuin isku kasvoihin”, hän sanoo.

”Kirjoittavat nimenomaan, että sinun on oltava ulkomaalaissyntyinen. Mikä meteli olisi syntynyt, jos olisi kirjoitettu, että vain ruotsalaiset voivat hakea.

”Minua pelottaa niin pirusti”

Anna kertoo pohtineensa viime viikkojen tapahtumia, ennen kuin hän otti yhteyttä Samnyttin.

”Tämän pitää päästä julkisuuteen. Tästä on kerrottava. Näin ei voi olla”, hän huudahtaa. Samalla hän pelkää kunnan kostotoimia siitä, että hän kertoo epäkohdasta, joka on hänen mielestään väärin.

”Minua pelottaa niin pirusti”, sanoo Anna.

Annan oikea nimi on muutettu. Samnytt on ottanut yhteyttä myös Karlstadin kunnan työvoimatoimiston yksikönpäällikköön Malin Rådmaniin ja ollut yhteydessä Ruotsin Ikean viestintäosastoon. Ikea ei ole vielä vastannut kysymyksiimme.

Lähde: Samnytt