Irakin entinen puolustusministeri huijasi sosiaaliturvaetuuksia vuodesta 2019 alkaen – pidätettiin lentokentällä

Irakin entistä puolustusministeriä Najah al-Shammaria on epäilty törkeästä sosiaalietuuspetoksesta Ruotsissa vuodesta 2019 lähtien. Maanantaina hänet pidätettiin Arlandan lentokentällä – mutta päästettiin TV4 Nyheternan mukaan jälleen vapaaksi.

Marraskuussa 2019 Nyheter Idag paljasti, että Irakin silloinen puolustusministeri Najah al-Shammari keräsi sosiaaliturvaetuuksia Ruotsin sosiaalivakuutuslaitokselta.

Hän toimi Irakin puolustusministerinä vuosina 2019-2020, mutta nimityksensä aikaan AFP:n toimittaja Ammar Karim paljasti, että al-Shammarilla oli myös Ruotsin kansalaisuus, ja hän oli rekisteröity eri henkilöllisyydellä ja oli myös sairauslomalla.

Kun häntä vastaan nostettiin rikossyytteet, hän poistui Ruotsin väestörekisteristä.

”Hän on ollut etsintäkuulutettuna, ja vangittu poissaolevana, lähes puolitoista vuotta”, syyttäjä Jens Nilsson sanoo TV4:lle.

Syyttäjä vahvistaa TV4 Nyheternalle, että rajapoliisi pidätti Najah al-Shammarin Arlandassa maanantaina etsintäkuulutuksen vuoksi.

Rikosilmoituksen jälkeen Najah al-Shammari kuitenkin vapautettiin ja häntä pyydettiin ilmoittautumaan vapaaehtoisesti poliisille tiistaina.

Vuodesta 2023 lähtien Najah al-Shammari on rekisteröity asumaan Tukholman alueella.

Najah al-Shammari tuli Ruotsiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 ja hänestä tuli Ruotsin kansalainen vuonna 2015. Perheensä kanssa hän tiettävästi hankki asunnon Tukholman esikaupunkialueelta. Sen jälkeen hän jäi sairauslomalle osittain ”muistiongelmien” vuoksi.

Nyheter Idag -lehden mukaan al-Shammaria tutkittiin Ruotsissa erilaisista rikoksista ja hän lähetti nuorelle miehelle tekstiviestejä, joiden sisältö oli muun muassa ”I want to fuck you sex sex sex sex”.

Vuonna 2019 tapahtuneen paljastuksen jälkeen Irakin puolustusministeriö uhkasi haastaa ruotsalaiset tiedotusvälineet oikeuteen tiedon levittämisestä. Lausunnossa sanottiin, että ministeriö ottaa kohteekseen ”ulkomaiset puolueet ja sanomalehdet, jotka pyrkivät heikentämään ministerin persoonaa ja hänen henkilökohtaista ja ammatillista uraansa”.

Lähde: Fria Tider, TV4 Nyheterna, Nyheter Idag