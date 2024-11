Islaminvastainen poliitikko Rasmus Paludan tuomittiin neljäksi kuukaudeksi vankilaan Koraanin polttamisesta

Rasmus Paludan, kovan oikeiston poliitikko ja provokatiivinen islamin vastainen aktivisti, on tuomittu neljäksi kuukaudeksi ruotsalaiseen vankilaan vihan lietsonnasta kahdessa kiistanalaisessa mielenosoituksessa vuonna 2022, joissa hän poltti kopioita Koraanista ja esitti kiihottavia huomautuksia muslimeista.

Malmön käräjäoikeus tuomitsi tanskalais-ruotsalaisen asianajajan tiistaina kiihottamisesta etnistä ryhmää vastaan, ja oikeus katsoi, että Paludanin toiminta meni oikeutettua poliittista kritiikkiä pidemmälle, ja totesi, että hänen lausuntojensa tarkoituksena oli pikemminkin ”mustamaalata ja loukata” muslimeja kuin käydä aitoa keskustelua.

Tuomioistuimen ylituomari Nicklas Söderberg korosti, että vaikka uskonnollisten ryhmien julkinen arvostelu on Ruotsin lain mukaan sallittua, Paludanin käytös – kuten pekoniin käärityn Koraanin polttaminen, sen potkiminen ja halventavat huomautukset profeetta Muhammedista – ylitti vihapuheen rajan.

”Tässä ei ollut kyse minkäänlaisesta kriittisestä keskustelusta”, Söderberg totesi. ”Hänen toimintansa tarkoituksena oli ainoastaan loukata ja provosoida.”

”Ruotsin laki, joka suojelee sananvapautta ja keskustelua, ei tarkoita sitä, että voi ”puhua kolme tuntia profeetta Muhammedin keksityistä seksitottumuksista ja kääriä Koraanin pekoniin, pelata sillä jalkapalloa, sylkeä sen päälle ja pilkata sitä”, hän lisäsi.

Tanskalaisen kovan oikeistopuolueen Stram Kursin perustaja Paludan on kiistänyt syytteet ja vahvistanut aikovansa valittaa tuomioistuimen päätöksestä.

Hän väitti, että hänen mielenosoituksensa olivat poliittisia ja niiden tarkoituksena oli kritisoida islamia uskontona eikä kohdistua muslimeihin ryhmänä. Hän väittää, että tuomioistuin tulkitsi hänen lausuntonsa väärin.

Kyseiset mielenosoitukset järjestettiin huhti- ja syyskuussa 2022 Malmössä, jossa Paludanin Koraanin polttaminen teki lukuisia otsikoita ja provosoi kasvavaa muslimiyhteisöä kaikkialla Ruotsissa.

Paludan jatkoi mielenosoituksiaan vuonna 2023 järjestämällä uusia koraaninpolttoja, joiden on mainittu olevan yksi syy siihen, että Turkki viivytteli Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymisessä.

Turkkilaiset ja muiden islamilaisten maiden virkamiehet ilmaisivat närkästyksensä Ruotsin suhtautumisesta tällaisiin tapahtumiin ja syyttivät maata siitä, ettei se tee tarpeeksi muslimien vastaisen toiminnan hillitsemiseksi.

Turkey is outraged after Danish anti-Islam activist Rasmus Pauldan burned the Quran in front of the Turkish embassy in Sweden.

— Remix News & Views (@RMXnews) February 6, 2023