Israelilaisen Pegasus-ohjelman monimutkainen yritysrakenne haittaa EU:n vakoiluohjelmatutkimusta

Monimutkainen yritysrakenne haittaa lainsäätäjien toimia vakoiluohjelmien pysäyttämiseksi Euroopassa.

Euroopan parlamentin tutkinta yrittää selvittää, miten israelilainen vakoiluohjelmistoyritys NSO Group toimii. Tämä käy ilmi asiakirjoista, jotka yrityksen omistajat ovat jakaneet parlamentin jäsenten kanssa.

Eurooppalaiset lainsäätäjät ovat käynnistäneet tutkintakomitean, joka tutkii NSO Groupin eri puolilla maailmaa valtion viranomaisille myymän yksityisyyttä loukkaavan vakoilutyökalu Pegasuksen käyttöä.

Tutkinta on seurausta paljastuksista, joiden mukaan vakoiluohjelma on laajalle levinnyt Euroopassa, ja sitä on käytetty eräitä unionin merkittävimpiä johtajia vastaan. Kuten muun muassa Espanjan pääministeriä Pedro Sánchezia, sekä poliittisia ryhmiä Espanjassa, Puolassa ja Unkarissa. Myös suomalaisia diplomaatteja on vakoiltu kyseisellä vakoiluohjelmalla.

Tutkintakomitean jäsenten kanssa jaetuista ja Politicon saamista asiakirjoista käy kuitenkin ilmi, miten NSO Group perusti laajan yritysrakenteen, jolla on hämärältä kuulostavia tytäryhtiöitä useissa Euroopan maissa ja niiden ulkopuolella.

Tämä haittaa lainsäätäjien mahdollisuuksia selvittää vakoiluohjelmaskandaalia, useat tutkinnan jäsenet sanoivat.

”NSO:n taustalla oleva omistusrakenne näyttää siltä, että se on luotu todellisten omistajien ja vastuiden salaamiseksi. Yksi parlamentin tutkintakomitean ensimmäisistä tehtävistä on oltava NSO:n aiempien ja nykyisten päätöksentekoprosessien selvittäminen”, sanoi Moritz Körner, saksalainen Euroopan parlamentin jäsen liberaalista Renew Europe -ryhmästä.

Yli 30 hämärää peiteyhtiötä ja kansainvälisiä osakkeenomistajia

NSO Group koostuu yli 30 tytäryhtiöstä ja yksiköstä – joiden nimiä ovat esimerkiksi CS-Circles Solutions ja Westbridge Technologies – Israelissa, Luxemburgissa, Kyproksella, Bulgariassa, Yhdysvalloissa, Hongkongissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä käy ilmi sijoitusyhtiö Berkley Research Groupin (BRG) jakamasta yritysrakenteesta, joka siirtyi NSO Groupin johtoon kesällä 2021.

”Läpinäkyvyyden puute, monimutkaiset yritysrakenteet, peiteyhtiöt ja kansainväliset osakkeenomistajat” hämärtävät vastuunkantoa ja vaikeuttavat yritysten saattamista edesvastuun piiriin, sanoi Belgian vihreiden poliitikko Saskia Bricmont, toinen Pegasus-tutkintakomitean jäsen.

Bricmont lisäsi, että hallitukset ovat yhä useammin käyttäneet yksityisiä valvontapalvelumarkkinoita hakkerointivälineiden hankkimiseen, mikä on edistänyt ”perusoikeuksien loukkauksia ja toimia oikeudellisten puitteiden ulkopuolella”.

NSO Groupin monimutkainen rakenne on jo saattanut vaikeuttaa yritystä koskevia tutkimuksia.

Vuonna 2019 digitaalisia oikeuksia puolustava Access Now -ryhmä kirjoitti Bulgarian ja Kyproksen viranomaisille. Se kysyi, olivatko ne myöntäneet NSO Groupille vientilisenssejä sen jälkeen, kun yhtiön silloinen omistaja Novalpina oli vihjannut, että yhtiö harjoitti vientiä kyseisistä maista.

Viranomaiset kielsivät myöntäneensä vientilisenssejä. Uudet tiedot yhtiön rakenteesta herättävät kuitenkin kysymyksiä siitä, ovatko ne sen sijaan myöntäneet lisenssejä jollekin NSO:n lukuisista tytäryhtiöistä.

Bulgarian ja Kyproksen viranomaiset eivät vastanneet Politicon pyyntöihin selvittää, onko NSO:n tytäryhtiöille myönnetty lisenssejä.

NSO Groupin tiedottajan mukaan yhtiön yritysrakenne on ”täysin selkeä” ja ”kaikkien lakisääteisten ja sääntelyvaatimusten mukainen”.

NSO:n sisäinen sisäinen valtataistelu hämärtää tilannetta

Samalla kun sääntelyviranomaiset yrittävät saada israelilaisen vakoiluohjelmistotoimittajan kuriin, yrityksessä itsessään käydään kovaa sisäistä valtataistelua.

Tutkinta-asiakirjoissa NSO Groupin uusi omistaja BRG kertoi Euroopan parlamentin jäsenille, että NSO Groupin perustajat Shalev Hulio ja Omri Lavie sekä sen entinen omistaja Novalpina estävät NSO Groupin omat pyrkimykset tutkia ja uudistaa yritystä.

Politicon käsiinsä saamat omistusasiakirjat osoittavat kuitenkin myös, että BRG:llä on tosiasiassa määräysvalta NSO Groupissa. Se otti haltuunsa Novalpinan ja sen kautta NSO Groupin johdon heinäkuussa 2021, Reuters uutisoi aiemmin. Omistusasiakirjoista kävi ilmi, että se on tehnyt erilaisia virkanimityksiä yhtiörakenteessa sen jälkeen, kun se otti vastuun.

Perustajat, uudet omistajat ja vanhat omistajat ovat nyt kääntyneet kansallisten tuomioistuinten puoleen Euroopassa riitojensa ratkaisemiseksi.

BRG kertoi asiakirjoissa, että entinen omistaja Novalpina on nostanut Luxemburgissa ja Lontoossa kanteen väittäen, että NSO Groupin haltuunotossa oli tapahtunut sääntöjenvastaisuuksia.

BRG väitti, että Novalpina pyrkii myös ottamaan takaisin NSO:n omistukseensa, mikä ”antaisi heille jälleen kerran tosiasiallisesti määräysvallan NSO Groupissa ja Pegasus-tuotteen tulevassa myynnissä”, Euroopan parlamentin jäsenille osoitetussa kirjeessä todetaan.

BRG:n tiedottajan mukaan osapuolten väliset suhteet katkesivat marraskuussa, kun NSO Groupin johto vetäytyi yksipuolisesti neuvotteluista, joiden tarkoituksena oli luoda asianmukainen hallintojärjestelmä.

Novalpina kieltäytyi kommentoimasta Politicolle.

BRG väitti kirjeenvaihdossaan myös, että NSO Groupin perustajat Hulio ja Lavie ovat nostaneet Luxemburgissa kanteen, joka saattaa kumota heidän määräysvaltansa hallituksessa.

NSO Groupin tiedottaja sanoi: ”Pyrkimykset painostaa NSO:ta tiedotusvälineiden kautta perusteettomilla ja perättömillä väitteillä jatkuvat edelleen.”

Lähde: Politico