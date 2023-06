Israelilaisten ja italialaisten vakoojien kuolema veneonnettomuudessa ruokkii salaliittoteorioita

Joidenkin tahojen mukaan kyseessä oli Iranin vallankumouskaartin kosto-operaatio, kun taas jotkut pohtivat, tarkkailivatko agentit paikallisia venäläisiä magnaatteja.

Italiassa sijaitsevalla Maggiore-järvellä myrskyn jälkeen sattuneessa onnettomuudessa kuoli ainakin neljä ihmistä, mutta kyseessä ei ollut ketä tahansa uhreja. Kaatuneessa aluksessa oli muun muassa italialaisia ja israelilaisia vakoojia, joiden väitetään juhlineen yhdessä syntymäpäivää onnettomuuden sattuessa. Tarina on ollut Italian otsikoissa sen jälkeen, kun uutiset aluksella olleiden vakoojien lukumäärästä olivat nousseet esiin, ja se on ruokkinut spekulaatioita siitä, miten he menehtyivät.

Toistaiseksi Italian ja Israelin hallitukset ovat pääosin vaienneet tapauksesta, kertoo unkarilainen uutistoimisto Index.

Onnettomuus tapahtui 26. toukokuuta, mutta vaikka raporttien mukaan aluksella oli 20-22 ihmistä, tarkka lukumäärä on edelleen epäselvä. New York Timesin mukaan aluksella oli 13 Mossadin vakoojaa ja kahdeksan italialaista vakoojaa.

Silminnäkijöiden mukaan alus upposi hyvin nopeasti äkillisen myrskyn seurauksena.

Virallisen selityksen mukaan matkustajat olivat osallistumassa erään eläkkeelle jääneen Mossadin agentin syntymäpäiväjuhliin. Siksi Israelin hallitus lähetti Milanoon erikoiskoneen noutamaan eläkkeelle jääneen salaisen agentin ruumista. Ainoa varma israelilainen uhri on entinen Mossad-agentti Erez Shimoni, joka haudattiin toukokuun viimeisenä päivänä.

”Italian viranomaiset ovat myöntäneet, että kaksi entistä tiedusteluagenttia, 53-vuotias Claudio Alonzi ja 62-vuotias Tiziana Barnobi, olivat uhrien joukossa. Uhrien joukossa saattaa olla myös venäläinen nainen, joka on tiettävästi aluksen omistajan ja kapteenin vaimo”, Euronews kertoi.

”Mossad on menettänyt rakkaan ystävän, omistautuneen ja ammattitaitoisen jäsenen, joka omisti elämänsä vuosikymmenien ajan Israelin valtion turvallisuudelle. Ottaen huomioon hänen palveluksensa virastolle hänen henkilöllisyyttään ei voida paljastaa”, Israelin hallituksen lausunnossa sanotaan.

Ensimmäiset salaliittoteoriat ovat jo syntyneet: Monet sanovat, että on käsittämätöntä, että näin suuri myrsky voisi raivota vajaan 10 kilometrin levyisellä italialaisella järvellä, upottaa huvijahdin ja aiheuttaa kuolonuhreja. Järvellä on kuitenkin havaittu kovia tuulia, ja New York Timesin mukaan veneeseen on saattanut osua poikkeuksellisen kovan tuulen syöksyvirtaus.

Toiset uskovat, että tapaus oli Iranin vallankumouskaartin kosto-operaatio. Silminnäkijät eivät kuitenkaan maininneet räjähdyksistä tai laukausten äänistä tapahtumahetkellä, eikä tällä teorialla näytä olevan pohjaa.

Useat italialaiset tiedotusvälineet ovat spekuloineet, että kyseessä oli Israelin ja Italian välinen tiedonvaihto-operaatio. On myös kysytty, tarkkailivatko vakoojat venäläisiä suurmiehiä, jotka tunnetaan sijoitustoiminnastaan järven lähellä.

Erez Shimonin tiedustelutoiminnasta ei ole saatavilla uskottavia tietoja. Israelin hallituksen varovaisuus viittaa myös siihen, että hän on saattanut aktiiviaikanaan suorittaa tärkeitä operaatioita, joita hän on saattanut jatkaa virallisen Mossadista eroamisensa jälkeen, tai että hänellä on saattanut olla hallussaan vakavia valtiosalaisuuksia.

Kahden maan tiedustelupalvelujen välinen kumppanuus ei ole uutta, sillä Italia oli aktiivisesti mukana länsimaiden liittoutumassa Afganistania ja Irakia vastaan ja jopa taistelussa Islamilaista valtiota vastaan.

Lähde: Euronews, Remix