J.K. Rowling ei välitä siitä, että häntä kutsutaan ’transfobiseksi’ tai ’fasistiksi’: ”Se ei pelota minua”

”Hämmästyttävää, että tämä pitää vielä sanoa uudelleen, mutta jotkut eivät näytä ymmärtäneen tätä. Jos ”transfobikoksi” ja ”fasistiksi” kutsuminen olisi pelotellut minua puhumasta naisten oikeuksien puolesta, se olisi tapahtunut jo vuosia sitten. En välitä paskaakaan, mitä milloinkin olen, ja siinä pisteessä nyt olen”, hän sanoi X:ssä.

Cancel-kulttuuri sai uuden takaiskun viime kuussa, kun Rowling paljasti, että Warner Bros. otti hänet mukaan valitsemaan studion tulevan Harry Potter -televisiosarjan luovaa tiimiä.

Ylistetty kirjailija, joka on sittemmin joutunut ääri-LGBTQ-aktivistien kohteeksi transsukupuolisten ideologiaa koskevan kannanottonsa vuoksi, kertoi kesäkuun lopulla X:llä julkaisemassaan viestissä osallistuneensa Warner Bros:n kanssa tulevan Harry Potter -kirjoihinsa perustuvan televisiosarjan valintaprosessiin.

”Olen todella innoissani voidessani julkistaa ohjaajamme ja käsikirjoittajamme, joita molempia haastattelin osana tuotantotiimiä. Molemmilla on aito intohimo Harry Potteria kohtaan, ja luettuani Francescan pilottikäsikirjoituksen ja kuultuani Markin näkemyksen olen varma, että tv-sarja tulee enemmän kuin täyttämään odotukset”, hän sanoi.

