Kanadassa ajetaan uutta ”liberaalia” sananvapauslakia – jopa elinkautinen ”vihapuheesta”!

Liberaalina valtiona itseään maailmalla markkinoiva Kanada ajaa uutta lakia, joka mahdollistaa jopa elinkautisen antamisen niin sanotusta vihapuheesta. Termin alle on niputettu kaikki sellainen puhe, joka ei erikseen juhlista LGBTQIA+-aatetta sekä monikulttuurisuutta.

Laki on tällä hetkellä menossa parlamentin käsittelyyn. Pääministeri Justin Trudeaun hallitus on ajamassa uutta lakia sisään, joten sen kaatuminen näyttää epätodennäköiseltä.

Mikäli se menee sellaisenaan läpi, voidaan jatkossa ”vihapuheesta” tuomita viidestä vuodesta jopa elinkautiseen. Minimituomion ollessa viisi vuotta voimme olettaa, että kanadalaisvankilat tulevat täyttymään tulevaisuudessa järjestelmäkriittisistä ihmisistä – ihan vain demokratian itsesuojelun nimissä.

Oppositio on arvostellut, että lain tulkinta ”vihapuheesta” on jätetty varsin laveaksi, mikä tietysti on lainsäätäjän tarkoituskin, jotta jokainen väärää mieltä oleva ihminen voidaan niin haluttaessa laittaa vuosiksi vankilaan.

Kanadassa on jo tähän mennessä ollut kireät sananvapauslait, eikä tilanne näytä helpottavan lähitulevaisuudessa.

Lähde: National Post