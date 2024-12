Kansanedustajat kommentoivat Li Anderssonin tukea äärivasemmistoväkivaltarikollisille – valtamedia edelleen hiljaa

Olemme uutisoineet Vasemmistoliiton entisen puheenjohtajan, nykyisen EU-meppi Li Anderssonin tekopyhästä suhtautumisesta poliittiseen väkivaltaan. Andersson osallistui viime keskiviikkona tapahtumaan, jossa vaaditaan Budapestissa vasaralla ihmisiä hakanneiden antifasistien vapauttamista.

Valtamedia on ollut asiasta hiiren hiljaa, vaikka vielä joulukuun alussa samat mediat kirjoittivat kirjaimellisesti satoja paheksuvia juttuja siitä, että kansanedustaja Teemu Keskisarja piti puheen rauhanomaisessa 612-kulkueessa. YLE järjesti jopa kahtena iltana a-studioon keskustelua aiheesta. Nyt Suomen tunnetuimman vasemmistopoliitikon tuki väkivaltarikollisille ei ole valtamedian mukaan uutisoinnin arvoinen asia. Hiljaisuus on suorastaan rikollisen röyhkeätä.

Asia tuskin on mennyt valtamedian toimittajilta ohi, sillä esimerkiksi kansanedustajat Jani Mäkelä sekä Onni Rostila ovat ottaneet asiaan kantaa sosiaalisessa mediassa. Mäkelä on perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, eli hänen sosiaalisen median käyttäytymistä seurataan toimittajien toimesta kovemmin kuin rivikansanedustajien.

Uutinen on myös Kansalaisessa kuukauden luetuin uutinen lähes 8000 lukijalla tällä hetkellä. Perussuomalaisten lehti Suomen Uutisissa sama uutinen on myös luetuimpana. Onkin vähintään erikoista, että valtamedian toimittajat eivät ole kiinnostuneita aiheesta, vaikka kyse on päivän selvästä poliittisen rikollisuuden normalisoinnista ja hyväksynnästä.

Kannustammekin lukijoitamme jatkamaan aiheesta keskustelua sosiaalisessa mediassa ja varmistamaan, että myös verorahoitteiset mediat kuulevat siitä.

Katuväkivaltaa ja sen poliittista lietsomista vastaan tulee ryhtyä tiukkoihin toimiin. Vai mitä @liandersson ? https://t.co/w81NhUNZ23 — Jani Mäkelä (@JaniMakelaFi) December 15, 2024