Katso videot: Puolan poliisi käyttää väkivaltaa Varsovassa protestoivia maanviljelijöitä vastaan – pääministeri Tuskia painostetaan

Puolan pääkaupunki Varsova ajautui keskiviikkona väkivaltaisuuksiin, kun poliisi käynnisti väkivallan aallon puolalaisia maanviljelijöitä vastaan. Laajasti levinneillä videoilla näkyy, kuinka poliisit käyttävät pamppuja, pippurisumutetta ja kyynelkaasua maan elintarviketuottajia vastaan.

Tuhannet Puolan lippuja heiluttaneet mielenosoittajat joutuivat poliisin tönimiksi sen jälkeen, kun pieni joukko heistä oli polttanut renkaita pääministeri Donald Tuskin toimiston edessä.

BREAKING: 🇵🇱🚜‼️ Police officers are beating up protesting Polish farmers and journalists recording the violence are hit with tear gas.

Donald Tusk’s pro-EU government doesn’t want you to see this. Share! ⬇️ pic.twitter.com/fgMzZirVmu

— Remix News & Views (@RMXnews) March 6, 2024