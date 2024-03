Korruptio rehottaa eri alueilla, kunnissa ja viranomaisissa

Mielikuvaa Ruotsista maana, jossa ei ole korruptiota, joka vaivaa monia muita maita, on tarkistettava. Tuoreessa tutkimuksessa Ruotsi saa huonoimman tuloksen sitten mittausten aloittamisen 30 vuotta sitten.

Ruotsi kansainvälisenä esikuvana on viime vuosikymmeninä muuttunut monessa suhteessa lannistavaksi esimerkiksi. Ennen kaikkea massamaahanmuuton seuraukset ovat muuttaneet Ruotsin imagoa.

Nyt arkkuun on lyöty jälleen yksi naula, sillä tutkimusten mukaan Ruotsi on siirtynyt yhdestä maailman vähiten korruptoituneista maista putoamaan kuin kivi kansainvälisissä tutkimuksissa. Tämä johtuu osittain myös maahanmuutosta, sillä Ruotsiin on tullut paljon maahanmuuttajia maista, joissa korruptio on pahimmillaan.

Asiantuntija: ”Kunnioitus on todella heikentynyt”

Olle Lundin on hallinto-oikeuden professori Uppsalan yliopistossa ja korruption asiantuntija. Hän todistaa, miten julkinen hallinto – viranomaiset ja kunnat – on muuttumassa salaliitossa yksityisten toimijoiden kanssa lahjonnan, manipuloitujen liiketoimien ja julkisten asiakirjojen salailun suohon.

”Kunnioitus on viimeisten kymmenen vuoden aikana todella heikentynyt”, hän sanoo kommentissaan TN:lle, joka kiinnittää artikkelissaan huomiota synkkään kehitykseen.

Huonoin korruptioluokitus 30 vuoteen

Järjestö Transparency Internationalin tuoreimmassa korruptioindeksissä Ruotsi saa huonoimman sijoituksen koskaan sen jälkeen, kun mittaukset aloitettiin vuonna 1995. Ruotsi liittyy myös EU:n viisipäiseen, huonointa kehitystä osoittavaan ryhmään, jossa korruptio on lisääntynyt eniten.

Lundin käsittelee oikeudenkäyntiä Uppsalan yliopistollisen sairaalan operatiivista johtajaa Adel Shalabia vastaan, jota syytetään miljoonien dollarien lahjusten vastaanottamisesta viideltä eri lääkinnällisten laitteiden toimittajalta. Jutun tuomiota ei ole vielä annettu.

”Normaalin reaktion, kun joku pyytää lahjuksia, pitäisi olla poliisin kutsuminen. Mutta tässä tapauksessa viisi eri toimittajaa suostui johtajan ehdotukseen.”

Raportti paljastaa vakavia puutteita

Tästä Lundin päättelee, että suhtautuminen korruptioon on muuttunut ja että se, mitä paljastuu ja mistä nostetaan syytteitä, ”on vain suuren jäävuoren huippu”. Lakimies ja julkisten hankintojen asiantuntija Ellen Hausel Heldahlin tuore raportti Ruotsin Yrittäjien keskusliitosta tukee professorin huolenaiheita.

Se paljastaa useita puutteita julkisissa hankinnoissa. Tilastot osoittavat muun muassa, että jotkut tarjoajat voittavat tarjouskilpailuja poikkeuksellisen usein, mikä osoittaa, että monenlaista korruptiota voi esiintyä, vaikka sitä ei ole todistettu.

Kourallinen toimijoita voittaa kaikki tarjouskilpailut

Hieman yli 65 prosentissa kaikista hankinnoista samat toimijat nousevat voittajiksi. Tämä on hyvin korkea luku, jolle voi olla perusteltuja selityksiä, mutta raportin mukaan se voidaan selittää myös sillä, että kilpailu on poistettu ja että voidaan epäillä nepotismia tai muuta korruptiota.

”Tutkimuksissamme kuulemme usein yrityksiltä, että he kohtaavat tarjouskilpailuja, jotka on suunnattu etukäteen tietylle toimittajalle, ja että siitä on siten päätetty jo ennen kuin tarjouksia on jätetty”, raportin laatija Ellen Hausel Heldahl kertoo esimerkkinä siitä, miten näin voi käydä.

Professori Lundin sanoo, etteivät luvut yllätä häntä, sillä ne osoittavat, että julkisia hankintoja voidaan manipuloida monissa tapauksissa.

”Uskallamme sanoa, että hankintoja on peukaloitu siellä täällä. Ei ole harvinaista, että tarjouskilpailut ovat niin tiukkoja, että vain yksi paikallinen toimittaja voi täyttää vaatimukset, hän sanoo TN:lle.

Avoimuusperiaatteen loukkaaminen

Toinen seikka, joka edistää korruptiota ja mahdollistaa sen salaamisen, on viranomaisten ja kuntien harjoittama julkisten asiakirjojen julkistamisen estäminen. Tämä ei ilmene ainoastaan kieltäytymisenä vaan myös väittämällä, että asiakirjoja ei voi saada digitaalisesti vaan ainoastaan paperilla, jolloin niistä peritään kallis maksu jokaiselta paperiarkilta.

Eräässä tapauksessa eräs viranomainen vaati jopa neljännesmiljoonaa kruunua laajan julkisen asiakirjan toimittamisesta paperilla ja veloitti 2 kruunua sivulta. Ruotsin Lantmäteriet (rekisteriviranomainen) käytti vielä hienostuneempaa menetelmää eräässä paljon huomiota saaneessa tapauksessa: koko asiakirja painettiin kolmen pisteen kirjasinkoolla niin, että asiakas ei voinut lukea sitä.

Ellen Hausel Heldahl kutsuu tällaisia toimintatapoja” suoranaiseksi haitanteoksi”. Hänen mukaansa on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että asiakirjojen julkisuusperiaatetta noudatetaan. Häntä tukee Olle Lundin, joka toteaa, että ”julkisuusperiaatteen kunnioittaminen on todella heikentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana”.

Virkamiesten vastuuvelvollisuuden puute on tuhoisaa

Lundinin mukaan sääntelyviranomaiset, joiden tehtävänä on hillitä tällaista väärinkäyttöä, ovat aivan liian laiskoja tai omahyväisiä eivätkä useinkaan tee työtään. Professori menee jopa niin pitkälle, että hän väittää esimerkiksi parlamentin oikeusasiamiehen (JO)”rikkovan perustuslakia” toimettomuudellaan.

Professori on myös sitä mieltä, että virallisen vastuun puute tekee tämänkaltaisista rikoksista rankaisemattomia ja että Ruotsin lainsäädännössä on suuria porsaanreikiä, jotka on täytettävä. Kunnan tai viranomaisen lisäksi pitäisi olla mahdollista saattaa vastuuseen myös suuremmassa määrin yksittäiset rikoksiin syyllistyneet työntekijät.

Esimerkkinä Lundin mainitsee tapauksen, jossa kaksi Skånen alueen virkamiestä tuomittiin käräjäoikeudessa vankeuteen lahjusten ottamisesta Vårdexpressen-tietojärjestelmän hankinnan yhteydessä. Kun tuomiosta valitettiin hovioikeuteen, se kumottiin sillä perusteella, että virkamiehillä ei katsottu olleen sellaista vastuuta, joka vaadittaisiin, jotta käyttäytymistä voitaisiin pitää luottamuksen rikkomisena. Skånen hallintoalue on myös saanut miljoonien eurojen sakot laittomista hankinnoista.

Naiivit ja pelokkaat poliitikot

Lundinin teoria siitä, miksi Ruotsin lainsäädännöstä ei löydy ryhtiä korruption syytteeseenpanoon, on se, että lakeja säätävät poliitikot ovat joko jääneet kiinni vanhentuneeseen käsitykseen rehellisestä ruotsalaisesta tai eivät ole halunneet viestittää, että Ruotsi on muuttunut, mikä lakien tiukentamisella tapahtuisi. He eivät halua tahrata entisestään Ruotsin jo valmiiksi rapautunutta imagoa.

Lähde: Samnytt