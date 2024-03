”Kaikkien turvapaikanhakijoiden etuuksia koskevien uudistusten tavoitteena on oltava köyhyyssiirtolaisuuden vähentäminen Saksassa nollaan.”

Maahanmuuttajat ja pakolaiset siirtävät vuosittain miljardeja euroja Saksasta perheenjäsenilleen kotimaassaan. Saksan keskuspankin (Bundesbank) arvion mukaan tämä summa on vähintään 6,8 miljardia euroa vuosittain.

Nyt jotkut saksalaiset poliittiset puolueet haluavat hillitä tätä kehitystä, ja maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle (Alternative for Germany, AfD) pyrkii ”vähentämään köyhyyssiirtolaisuuden nollaan” rajoittamalla käteismaksuja ja sosiaalietuuksia.

Osa ulkomaille lähetetyistä rahoista ansaitaan työllä, mutta huomattava osa on todennäköisesti peräisin maahanmuuttajille siirretyistä sosiaaliturvamaksuista, joita maahanmuuttajat sitten lähettävät maasta elättääkseen perheensä eri puolilla maailmaa. Koska monet näistä sosiaalietuuksista jaetaan käteisenä, maahanmuuttajien rahankäyttöä ja -siirtoja ei juurikaan valvota.

Ulkomaalaisilla on merkittävä kannustin lähettää rahaa ulkomaille, jossa valuuttakurssien ja erilaisen elintason vuoksi eurolla voi päästä paljon pidemmälle kuin Saksassa. Näitä sosiaaliturvamaksuja ei kuitenkaan ole koskaan suunniteltu lähetettäväksi ulkomaille, vaan niiden tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajille tarvittavaa tukea Saksassa.

Saksalaisten veronmaksajien rahat lähetetään maahanmuuttajien ulkomailla elävien perheiden elättämiseen

Keskustelu näistä rahalähetyksistä vain kiihtyy, ja maahanmuuttomyönteiset puolueet pyrkivät estämään pyrkimykset maksaa sosiaalitukia käteisen sijasta sähköisillä korteilla. On tiedostettu, että jos maahanmuuttajat lakkaavat saamasta näitä rahoja käteisenä, se voi jopa kannustaa heitä lähtemään maasta. Sen lisäksi, että käteisvarojen maksaminen vaikeutuisi huomattavasti, myös prostituoidut, huumeet ja alkoholi voisivat joutua rajoitusten kohteeksi.

Niin sanottuja paheita, kuten alkoholia ja savukkeita, voi kuitenkin edelleen olla vapaasti saatavilla maahanmuuttajien uusilla pankkikorteilla, sillä Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) pyrkii asettamaan rajoituksia tietyille tuotteille.

”Vakiintunut politiikka johtaa jälleen kerran Saksan kansalaisia harhaan. Kaikkien turvapaikanhakijoiden etuuksia koskevien uudistusten tavoitteena on oltava köyhyyssiirtolaisuuden vähentäminen Saksassa nollaan. Tämän saavuttamiseksi kaikki väärät kannustimet on poistettava välittömästi. Tämä ei ole mahdollista turvapaikanhakijoiden maksukortilla, joka tarjoaa edelleen rahaetuuksia eikä sulje pois edes sellaisia asioita kuin alkoholi tai savukkeet”, sanoi AfD:n eduskuntaryhmän tiedottaja René Springer.

”Tarvitsemme tiukan luontoisetuuksien periaatteen turvapaikanhakijoille – leipää, yöpymispaikkoja ja peseytymistarvikkeita. Mitään muuta ei kuuluisi olla. Vain silloin voimme todella olettaa, että turvapaikkaa pyytävät ihmiset todella hakevat turvaa. Turvapaikka on tarkoitettu vain tähän tarkoitukseen eikä Saksan sosiaalietuuksien saamiseksi”, hän jatkoi.

AfD ei ole ainoa, joka pyrkii lakkauttamaan rahaetuuksia. Vapaiden demokraattien (FDP) ryhmänjohtaja Christian Dürr sanoi, että nämä rahaetuudet ovat olleet ”todellinen vetovoimatekijä”. Paljon saksalaisten rahaa on sitten lähetetty kotiin ulkomaille. Emme halua sitä”.

Muut maahanmuuttajamyönteiset poliitikot, kuten vihreiden Erik Marquardt, väittävät kuitenkin, että verorahojen lähettäminen ulkomaille kotiin on itse asiassa hyvä asia, sillä se on ”tärkeä osa kehitysyhteistyötä”. Argumentti siis on, että ”nämä maahanmuuttajat auttavat perheensä pois köyhyydestä”.

Maahanmuuttajista suurin osa päätyy valtion holhottavaksi

Saksan kansalaiset, jotka maksavat korkeita veroja ja joutuvat jo nyt kärsimään asunto- ja ruokainflaatiosta, saattavat kuitenkin nähdä asian hieman toisin. Hallitus käytti viime vuonna 36 miljardia euroa paisuvaan siirtolaisväestöönsä, ja tämä luku vain kasvaa vuoteen 2024 mennessä. Saksan velkakierteessä merkittävä tekijä on maan siirtolaisväestö, jonka on usein vaikea löytää työtä ja joka päätyy valtion holhottavaksi vuosiksi ja loputtomiin.

Esimerkiksi saksalaisen Welt-sanomalehden mukaan vain 200 000 maassa oleskelevasta 800 000 syyrialaisesta työllistyy siinä määrin, että he maksavat sosiaaliturvamaksuja. Se ei ole läheskään puolet. Puolet on työttömiä, kun taas monet ovat työttömiä ja tarvitsevat silti sosiaalietuuksia.

Bundesbank arvioi, että vuonna 2023 ulkomaille siirrettiin 6,8 miljardia euroa, josta 834 miljoonaa euroa esimerkiksi Turkkiin, kun taas Syyriaan (360 miljoonaa euroa), Afganistaniin (139 miljoonaa euroa) tai Irakiin (109 miljoonaa euroa) tuli merkittäviä summia.

Nämä ovat kuitenkin vain arvioita, sillä vain yli 12 500 euron siirrot ovat ilmoitusvelvollisia, ja todellinen määrä voi olla huomattavasti suurempi.

Lähde: Remix