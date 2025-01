Kuuhun laskeutuu ruotsalainen tupa

Kuun asuttamisesta, ja sinne pystytettävistä rakennelmista on puhuttu vuosikymmeniä. Puheet ovat muuttumassa todeksi perinteisen ja Suomestakin tutun, punaseinäisen ja valkoisilla nurkilla varustetun ruotsalaisen tuvan laskeutuessa Kuuhun kesän korvalla.

Taiteilija Mikael Genbergin rakentama tupa on ensimmäinen rakennus Kuussa.

Kyseessä on taideprojekti nimeltä Månhuset (Kuutalo), ja Genberg on aiemmin pystyttänyt punaisia ruotsalaistupia muun muassa veteen ja veden alle, puunlatvoihin sekä Globen-hallin katolle.

”Kyseessä on fantastinen projekti”, hehkuttaa Genberg. ”Olemme ennenkuulumattoman iloisia saadessamme lopultakin olla toteuttamassa sitä”.

”Kuutalo” lähtee kohti Kuuta kello 08.11 Suomen aikaa keskiviikkona 15.1. Kennedy Space Centeristä Floridassa.

Tuvan lähettämistä on tiettävästi lykätty useita kertoja, mutta Genberg on luottavainen. Hän on suunnitellut Kuutalo-projektia jo 25 vuotta.

”Tupa on asennettu kuuautoon, ja perillä se etsii parhaan mahdollisen paikan Kuutalolle”, Genberg kertoo. ”Kuutalo jää paikoilleen tuhansiksi, miljooniksi vuosiksi”.

Kuutalon matka Kuuhun kestää neljä kuukautta, ja se tullaan pystyttämään auringonvaloon Kuun pohjoiselle alueelle.

”Ehkä ensimmäinen talo Kuussa on symboli elämän ikuiselle pyrkimykselle selviytyä ja kehittyä, siirtää inhimillinen tietoisuus (avaruuteen) ja pitää silmällä Maata. Eikö talo Kuussa ole juuri sitä, mitä maailma kaipaa juuri nyt?” kysyy taiteilija Mikael Genberg lehdistötiedotteessaan.

Lähde SVT sekä SVT-txt